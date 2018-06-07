Muslera'lı Uruguay kupaya hazır

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 21. FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 1930 ve 1950 şampiyonu Uruguay Milli Takımı, hücum hattındaki Edinson Cavani-Luis Suarez ikilisine güveniyor.

Rusya, Suudi Arabistan ve Mısır'ın bulunduğu A Grubu'nda ilk ikiye girmek için çaba harcayacak Uruguay Milli Takımı'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, kadrosu ve Dünya Kupası geçmişiyle ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Kariyerinin büyük bölümünü Güney Amerika'da geçiren, Avrupa'da ise Milan, Cagliari ve Oviedo'yu çalıştıran 71 yaşındaki Oscar Tabarez'in 2006'dan beri teknik direktörlüğünü yaptığı Uruguay, Güney Amerika eleme grubunda 9 takımla karşılaştı.

Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele eden Uruguay, 18 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 31 puan topladı ve grup ikincisi olarak 2018 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Teknik direktör Tabarez böylece 2011 Copa America'da şampiyonluğa taşıdığı Uruguay Milli Takımı ile 1990, 2010 ve 2014'ten sonra 4. defa Dünya Kupası'na gidecek.

Uruguay, Rusya 2018 biletini şu sonuçlarla aldı:

Bolivya-Uruguay: 0-2

Uruguay-Kolombiya: 3-0

Ekvador-Uruguay: 2-1

Uruguay-Şili: 3-0

Brezilya-Uruguay: 2-2

Uruguay-Peru: 1-0

Arjantin-Uruguay: 1-0

Uruguay-Paraguay: 4-0

Uruguay-Venezuela: 3-0

Kolombiya-Uruguay: 2-2

Uruguay-Ekvador: 2-1

Şili-Uruguay: 3-1

Uruguay-Brezilya: 1-4

Peru-Uruguay: 2-1

Uruguay- Arjantin: 0-0

Paraguay-Uruguay: 1-2

Venezuela-Uruguay: 0-0

Uruguay-Bolivya: 4-2

Öne çıkan oyuncuları

Önceki turnuvalarda Hector Scarone, Angel Romano, Obdulio Varela, Pedro Rocha, Rodolfo Rodriguez, Hugo de Leon, Carlos Alberto Aguilera, Ruben Sosa, Enzo Francescoli, Alvaro Recoba, Diego Forlan gibi önemli isimlerin forma giydiği Uruguay, formda golcüleriyle dikkati çekiyor.

Bu sezon 28 golle Fransa liginde gol krallığına ulaşan Paris Saint-Germain'in santraforu Edinson Cavani, 10 golle de Güney Amerika elemelerinin en skoreri oldu. Hücum hattındaki diğer bir yıldız oyuncu Luis Suarez ise İspanya liginde 25, elemelerde de 5 kez fileleri havalandırdı.

Kalesini Galatasaraylı Fernando Muslera'nın koruduğu Uruguay, Sampdoria'dan Lucas Torreira, Inter'den Matias Vecino, Juventus'tan Rodrigo Bentancur, Atletico Madrid'den Diego Godin ve Jose Maria Gimenez'i de kadrosunda barındırıyor.

Dünya Kupası geçmişi

Kupanın oynandığı ilk yıllarda dünyanın en güçlü takımları arasında yer alan Uruguay, 12 defa katıldığı organizasyonda 2 şampiyonluk (1930, 1950) yaşadı. 1970'li yıllara kadar dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alan Uruguay, sonrasında giderek düşen bir form grafiği sergiledi.

ABD 1994 ve Fransa 1998'de düzenlenen turnuvalara katılamamasının ardından yeniden yapılanmaya giden Güney Amerika temsilcisi, uluslararası futbol arenasında adını duyurarak eski günlerine dönüş sinyali verdi. Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliğini yaptığı 2002'deki turnuvada gruplara kalan Uruguay, Güney Afrika 2010'da beklenen çıkışı yaptı ve organizasyonu 4. sırada bitirdi. Uruguay, son olarak katıldığı Brezilya 2014'te ise gruptan çıkmayı başaramadı.

Dünya kupalarında 51 maç yapan Uruguay, bunlardan 20'sini kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 19'unu ise kaybetti. Uruguay, Dünya Kupası tarihi boyunca 80 gol attı, kalesinde ise 71 gol gördü.

Uruguay'ın dünya kupaları geçmişi şöyle:

1930 - Şampiyon

1950 - Şampiyon

1954 - 4'üncü

1962 - Grup aşaması

1966 - Çeyrek final

1970 - 4'üncü

1974 - Grup aşaması

1986 - Son 16 turu

1990 - Son 16 turu

2002 - Grup aşaması

2010 - 4'üncü

2014 - Son 16 turu

Kadro

Kaleciler: Fernando Muslera (Galatasaray), Martin Silva (Vasco da Gama), Martin Campana (Independiente)

Savunma: Diego Godin, Jose Maria Gimenez (Atletico Madrid), Sebastian Coates (Sporting Lizbon), Maximiliano Pereira (Porto), Gaston Silva (Independiente), Martin Caceres (Lazio), Guillermo Varela (Penarol)

Orta saha: Nahitan Nandez (Boca Juniors), Lucas Torreira (Sampdoria), Matias Vecino (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Carlos Sanchez, Giorgian de Arrascaeta (Cruzeiro), Diego Laxalt (Genoa), Cristian Rodriguez (Penarol)

Forvet: Cristhian Stuani (Girona), Maximiliano Gomez (Celta Vigo), Jonathan Urretaviscaya (Monterrey), Edinson Cavani (Paris Saint-Germain), Luis Suarez (Barcelona)

Maç takvimi

15 Haziran (TSİ: 15.00): Mısır-Uruguay (Ekaterinburg Arena - Ekaterinburg)

20 Haziran (TSİ: 18.00): Uruguay-Suudi Arabistan (Rostov Arena - Rostov na Donu)

25 Haziran (TSİ: 17.00): Uruguay-Rusya (Samara Arena - Samara)