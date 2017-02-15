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Mustafa Denizli'den sürpriz imza

Eskişehirspor, yollarını ayırdığı teknik direktör Alpay Özalan'ın yerine Mustafa Denizli ile anlaştı

15 Şubat 2017 Çarşamba 14:28
Mustafa Denizli'den sürpriz imza

TFF. 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un, teknik direktör Mustafa Denizli ile anlaşma sağladığı bildirildi.

Eskişehirspor Kulübü Genel Sekreteri Erdal Şahbaz, yaptığı açıklamada, şampiyonluklar yaşamış Denizli ile yaptıkları görüşmenin olumlu sonuçlandığını belirterek, yarın saat 13.00'te Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde imza töreni yapılacağını kaydetti. Kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Alpay Özalan ile önceki gün yollarını ayırmıştı.

"Hiçbir maddi koşul istemedi"
Eskişehirspor ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli'nin maddi bir koşul belirtmeden görevi kabul ettiği bildirildi. Kırmızı-siyahlı kulübün internet sitesinden "Mustafa Denizli Eskişehirspor'da" başlığıyla yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Geçmiş dönemlerde yaptığımız görüşmelerde değerli hocamız, o gün için uygun olmadığını ancak Eskişehirspor camiasını yakından takip ettiğini ve bir gün Eskişehirspor'un ihtiyacı olduğunda mutlaka destek olacağını belirtmişti. Mustafa Denizli sözü de bu olsa gerek. Bugün yaptığımız görüşmede, Eskişehir'in kendisine olan ihtiyacı dikkate alarak maddi bir koşul belirtmeden teknik direktörlüğü kabul etmiştir. Yarın saat 13.00'te tesislerimize teşrif edecek teknik direktörümüze başarılar diler, tüm Eskişehirspor camiasına hayırlı olmasını dileriz."

Son Güncelleme: 15.02.2017 16:53
Anahtar Kelimeler:
Mustafa DenizliFutbolEskişehirspor
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