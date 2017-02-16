Mustafa Denizli Eskişehir'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un anlaşma sağladığı teknik direktör Mustafa Denizli için imza töreni düzenlendi.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'ne gelen teknik direktör Denizli, Bando Es Es ve bir grup taraftar tarafından karşılandı. Denizli, tesislerde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, Eskişehirspor ile geç de olsa buluştuklarını belirterek, burasının futbolculuğundan itibaren yakın ilişkili olduğu kentlerden olduğunu kaydetti. Sporculuk ve teknik adamlık yaşantısında Eskişehir ile ilgili anılarının bulunduğunu ifade eden Denizli, şöyle konuştu: "Eskişehir, teknik adamlık hayatımda görev yaptığım kulüplerin en çok zorladığı deplasmanlardan birisiydi. Buranın bir futbol şehri olduğunu biliyorum. İnşallah bu buluşma şehir, takım, insanlarımız, ben ve yönetimimiz adına hayırlı olur. Bu heyecanı birlikte yaşarız. Allah teknik adamlık yaşamımda kazandığımız kupaların yanına bir yenisini ilave etme fırsatı verir. Bunu başaracağız. Hep birlikte başaracağız. Bu yola girdik. Kısa süre dinlendim. Kendimi dinlemek istedim. Dönüşüm için ise en doğru ve en sağlıklı kararı verdiğime inanıyorum. İnşallah sezon sonunda hepimizin düşünceleri gerçekleşir. Sezon sonunda bu adımlarımız düşündüğümüz yere taşıyacağız."

"Bu saatten itibaren görevimiz başladı"

Deneyimli teknik adam, TFF 1. Lig'in zor ve çekişmeli bir olduğunu vurguladı. Kendisinden önce talebesi Alpay Özalan'ın Eskişehirspor'da teknik direktörlük yaptığını hatırlatan Denizli, "Beni maçlarına defalarca davet etti. Maça gelmek bir türlü nasip olmadı. Alpay'ı ayrıldığı günden bu yana aradım. 'Geçmiş olsun' demek için aradım. Öncelikle onun yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Eskişehir'in bundan sonraki serüvenini birlikte yaşayacağız. Geriye dönüp baktığımda futbolun içinde ne varsa her şeyi yaşadım. Burada yenileri ilave olacaktır. Bu saatten itibaren görevimiz başladı." ifadelerini kullandı. Kulüp başkanı Halil Ünal ise Denizli'ye, Eskişehirspor'u tercih ettiği için teşekkür etti.