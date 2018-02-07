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Mustafa formayı zorluyor

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği çeyrek final rövanş maçında fileleri havalandıran Mustafa Pektemek, kupada takımının en golcü ikinci oyuncusu oldu

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:42
Mustafa formayı zorluyor

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ettiği çeyrek final rövanş maçında takımının galibiyet golünü atan Mustafa Pektemek, kupadaki performansıyla göz doldurdu.

Siyah-beyazlı takımın kupada yaptığı 6 maçın 5'inde forma şansı bulan 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı. Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 5 maçta 420 dakika sahada kalan Mustafa Pektemek, son 3 karşılaşmada da takımına gol kazandırmayı başardı. Beşiktaş'ın Osmanlıspor ile İstanbul'da oynadığı kupa karşılaşmasında forma giymeyen Mustafa Pektemek, bu organizasyonda sadece Grandmedical Manisaspor ile deplasmanda oynanan müsabakada gol sevinci yaşayamadı.

Kupada takımının en golcü ikinci oyuncusu

Mustafa Pektemek, kupada attığı 4 golle takımının en etkili ikinci oyuncusu oldu. Siyah-beyazlı ekipte Alvaro Negredo, 6 golle Ziraat Türkiye Kupası'nda takımı adına en etkili performansı gösterirken, tecrübeli futbolcu ise 4 kez fileleri havalandırarak yarı finale yükselen Beşiktaş'a büyük katkı verdi.

Süper Lig'de sadece 12 dakika

Ziraat Türkiye Kupası'nda yakaladığı şansı 4 gol atarak iyi değerlendiren Mustafa Pektemek, Spor Toto Süper Lig'de ise bu sezon umduğunu şu ana dek bulamadı. Ligde 2 maçta oynama fırsatı bulan tecrübeli oyuncu, sadece 12 dakika sahada kalabildi. Süper Lig'de 7. haftada Trabzonspor karşısında 88. dakikada oyuna dahil olan Mustafa Pektemek, son şansını 20. haftadaki Bursaspor maçında yakaladı. Maçın 80. dakikasında oyuna giren siyah-beyazlı oyuncu, gol atma başarısı gösteremedi. Mustafa Pektemek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise bu sezon Beşiktaş'ın Leipzig ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada 69 dakika süre almasına rağmen fileleri havalandıramadı.

Ligde gol hasreti çok uzun

Tecrübeli oyuncu, Beşiktaş formasıyla uzun süredir Süper Lig'de gol sevinci yaşayamıyor. Beşiktaş'a 2011-2012 sezonunda transfer olan tecrübeli futbolcu, siyah-beyazlı formayla ligdeki son gol sevincini 2014-2015'te yaşadı. Mustafa, 2014-2015 sezonunun 29. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yendiği karşılaşmanın 90+4. dakikasında fileleri havalandırdı.

Bir sonraki sezon sakatlıklardan dolayı fazla oynama fırsatı bulamayan siyah-beyazlı oyuncu, takımına sadece kupada bir gol kazandırabildi. 2016-2017'de Medipol Başakşehir'de kiralık olarak görev alan Mustafa Pektemek, turuncu-lacivertli takımda 7 lig golüne imza attı. Mustafa Pektemek, bu sezon Beşiktaş ile 2 lig mücadelesinde gol sevinci yaşayamadı.

Forma mücadelesinde güçlü rakipler

Mustafa Pektemek, ligde kalan 14 haftada forvet hattında zorlu bir mücadeleyle formayı yakalamaya çalışacak. Sezonun ilk yarısında Cenk Tosun ve Alvaro Negredo'nun gerisinde kalan tecrübeli oyuncu, Süper Lig'in kalan bölümünde Negredo'nun yanı sıra yeni transferler Vagner Love, Cyle Larin ikilisinden formayı kapmak için mücadele verecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolMustafa PektemekSpor Toto Süper LigSÜPERLİG
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