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Müzede başkanlar zirvesi

- Sarı-kırmızılı kulüpte mevcut başkan Mustafa Cengiz ile eski başkan ve yöneticiler, Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi

28 Şubat 2018 Çarşamba 16:59
Müzede başkanlar zirvesi

Galatasaray Kulübünde mevcut başkan Mustafa Cengiz ile eski başkan ve yöneticiler, Türk Telekom Stadı'nda bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray Stadyum Müzesi'nin açılış töreninden sonra gerçekleştirilen buluşmaya, Mustafa Cengiz'in yanı sıra eski başkanlar Alp Yalman, Faruk Süren, Ünal Aysal ve Dursun Özbek, eski yöneticiler Ali Dürüst ve Fatih Altaylı, divan kurulu başkanı İrfan Aktar ile mevcut yönetim kurulu üyeleri Adil Araboğlu, Dinç Üner ve Mahmut Recevik katıldı.

Eski başkanlar Selahattin Beyazıt ve Mehmet Cansun mazeretleri nedeniyle toplantıda yer almadı. Başkan Mustafa Cengiz, eski başkan ve yöneticilerle bir araya gelmekten dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Her zaman bir hayalimiz vardı; hep beraber el ele nice şampiyonluklara. Galatasaray camiası bugün iki tarihi olaya tanıklık etti. Biri müze açılışı, diğeri ise bu toplantı. Müze, Ali Sami Yen'den bugüne gelen bir başarının ürünü. Bunu sağlayan bütün insanlar burada. Bu, bana nasip oldu. Onlara kazandırdıkları kupalar için tek tek teşekkür ediyorum. İlk kez başkanlarımız toplandı. Yaşayan başkanlarımız ve temsilcilerinin burada olması çok önemli. Bu tarihi bir ana da vesile olduğum için çok mutlu oldum."

AA

Son Güncelleme: 28.02.2018 17:11
Anahtar Kelimeler:
Ünal AysalSÜPERLİGMustafa CengizGalatasaray KulübüFutbolFaruk SürenDursun ÖzbekAlp Yalman
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