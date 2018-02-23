Namağlup seride 94 gol attı

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında 25 Şubat Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş, sarı-lacivertli rakibi karşısında iç sahadaki namağlup serisini sürdürmeye çalışacak.

Bu sezon deplasmanda inişli çıkışlı bir performans sergileyen siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise son dönemlerin en başarılı sonuçlarına imza attı. BJK İnönü Stadı'nın yıkılıp yerine Vodafone Park'ın yapılması sırasında iç saha maçlarını farklı statlarda oynayan Beşiktaş, buna rağmen iyi sonuçlara imza attı. Beşiktaş, ligde üç farklı statta yaptığı 37 iç saha maçında rakiplerinin galibiyetine izin vermedi. Siyah-beyazlı ekip, bu 37 karşılaşmada 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplamayı başardı.

Fenerbahçe karşısında iç sahadaki 100. puanın peşinde

Namağlup serisine Galatasaray galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini kazanarak iç sahadaki başarılı performansını sürdürmeye çalışacak. İç sahadaki 37 maçta 30 galibiyet ve 7 beraberlikle 97 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, sarı-lacivertli rakibini mağlup ederse namağlup serisinde 100. puanına ulaşacak.

Seri bir derbi galibiyetiyle başladı

Siyah-beyazlı takımın iç sahadaki namağlup serisi, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Galatasaray ile 14 Aralık 2015'te oynadığı derbi karşılaşmasıyla başladı. Sarı-kırmızılı rakibini Mario Gomez ve Gökhan Töre'nin golleriyle 2-1 mağlup eden Beşiktaş, bu başarısını 37. karşılaşmaya kadar taşıdı.

Başakşehir'de 6 galibiyet

Vodafone Park'ın yapımı sırasında sonraki iç saha maçlarını 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynayan Beşiktaş, buradaki tüm maçlarını kazanmasını bildi. Siyah-beyazlı ekip, Başakşehir'de konuk ettiği rakiplerine karşı 6 galibiyet alarak 18 puan topladı.

Vodafone Park'ta serisini sürdürdü

Beşiktaş, iç sahadaki namağlup serisini yeni stadı Vodafone Park'ta da sürdürdü. Yapımının tamamlanmasının ardından Dolmabahçe'deki yeni yerinde ilk maçını 11 Nisan 2016'da Bursaspor'a karşı oynayan siyah-beyazlılar, karşılaşmayı 3-2 kazandı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta yaptığı 30 lig maçında 23 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 76 puan elde etti.

Namağlup seride 94 gol attı

Siyah-beyazlı ekip, 37 maçlık namağlup seride toplam 94 gol attı. Evinde gol bulmakta zorlanmayan Beşiktaş, bu 37 maçta 2,5 gol ortalaması yakaladı. Beşiktaş, söz konusu seri sırasında kalesinde ise 26 gol gördü.

Evindeki son yenilgisi Akhisarspor'a karşı

Beşiktaş, evindeki son yenilgisini 29 Kasım 2015'te Teleset Mobilya Akhisarspor'a karşı aldı. Ligde 2015-2016 sezonunda rakibini 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda konuk eden siyah-beyazlı, ekip mücadeleden 2-0 mağlup ayrıldı.