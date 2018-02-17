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Namoğlu, Yılmaz'ı tehdit etmedi

MHK, tehdit edildiğini savunarak hakemliği bırakan Abdullah Yılmaz'ın suçlamalarına cevap verdi

17 Şubat 2018 Cumartesi 16:54
Namoğlu, Yılmaz'ı tehdit etmedi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), istifa eden hakem Abdullah Yılmaz'ın MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından tehdit edildiği haberlerine tepki gösterdi.

MHK'nin TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamasında, Abdullah Yılmaz'ın 23 Aralık 2017'de TFF 1. Lig'de Eskişehirspor-Adanaspor arasında oynanan maçta görevlendirildiği hatırlatılarak, şu bilgiler verildi: "Müsabaka sonunda stadyum koridorlarında hakem soyunma odasına giderken, yaklaşık 1-1,5 metre arkasında kendisine hakaret eden yöneticilere duyarsız kaldığı ve federasyon temsilcilerinin cep telefonu ile belirlediği olay görüntülerine rağmen konuyu raporlamadığı anlaşıldığından kendisi telefonla uyarılmış, bu konudaki sözlü savunması tarafımızdan gerçekçi bulunmamıştır. Abdullah Yılmaz, 4 Şubat'ta görevlendirildiği MKE Ankaragücü-Tetiş Yapı Elazığspor müsabakası öncesindeki seremoninin, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan ve ülkemizin UEFA 2024 adaylığı tanıtım sloganı ile ilgili panoların arkasında yapılması gerekirken panoların önünde yapılmış olmakla, naklen yayın kapsamında amaçlanan tanıtım gerçekleşmemiştir. Hakemin, federasyon temsilcisinin müdahalesi ve dördüncü hakemin iki kez uyarısına rağmen kulaklığını takmadığından uyarıyı anlamadığı görülmüştür. Ayrıca bu müsabakada 9.15 metre mesafe belirlemede uygulanan işaret spreyini kullanmaması, Ankara'da bir hakemden temin etme gayreti de göstermemesi nedeniyle yazılı savunması alınmış ve savunma da kurulumuzca uygun bulunmamıştır."

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor-Afjet Afyonspor arasında oynanacak önemli maçta Yılmaz'ın görevlendirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Abdullah Yılmaz, MHK Başkanı Yusuf Namoğlu tarafından müsabaka gününden 2 gün önce telefonla aranmış, karşılaşmanın önemine yönelik dikkati çekilmiştir. Önceki müsabakalardaki konsantrasyon eksikliğinden kaynaklanan hataları hatırlatılarak bu müsabakayı küçümsememesi gerektiği, bu müsabakaya gözlemci ile birlikte ayrıca MHK Üyesi Erol Ersoy'un da görevlendirileceği, performansının bundan sonraki görevlendirmeleri etkileyeceği, cihetle özenli olması gerektiği iletilmiştir. Bu gerçekler doğrultusunda Abdullah Yılmaz'ın tehdit edilmesi söz konusu olmadığı gibi, istifasının aynı anda Hakem İşleri Müdürlüğü ile birlikte medyada bazı kişilere gönderilmesi, son günlerde kurulumuza yönelik gerçek dışı açıklama ve yorumların kaynaklarının ortaya çıkması bakımından oldukça düşündürücüdür. Ayrıca federasyonumuz konuyla ilgili bir soruşturma da başlatmıştır."

AA

Son Güncelleme: 17.02.2018 16:54
Anahtar Kelimeler:
Yusuf NamoğluTürkiye Futbol FederasyonuTFFMHKMerkez Hakem KuruluFutbolAbdullah Yılmaz
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