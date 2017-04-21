Napoli Fener'in elinden kapabilir

Fenerbahçe'nin sene başında İngiltere Premier ligi takımı Sunderland'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Jeremain Lens ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. Ada basınından iddiasına göre İtalyan devi Napoli Lens'i önümüzdeki sezon kadro planlamasına dahil etti.



Habere göre iki kulüp arasında konuşulan transfer bedeli 12 milyon euro. İtalyan ekibinin önümüdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimali de transferi destekleyen önemli etken olarak gösterildi. Fenerbahçe ise Lens'i bir yıl daha kiralamak istiyor. UEFA Finansal Fair Play anlaşması gereğince o seviyelerde bonservis bedelleri ödemesi zor görünen sarı lacivertliler, futbol cunun kulüpte kalma isteğini koz olarak kullanmak istiyor. Hollandalı futbolcu daha önce Fenerbahçe'de kalmak istediğini ancak bunun sadece kendisine bağlı olmadığını açıklamıştı. Sarı lacivertli yönetim Sunderland'in küme düşüp düşmeyeceğinin de transferin seyrini etkileyeceğini düşünüyor. Sunderland’a bitime 6 hafta kala Premier League'de son sırada bulunuyor. (NTVSPOR)