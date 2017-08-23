"Nasri doping cezası almaz"

Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Ligde iki haftayı geride bıraktıklarını belirten Çalımbay ve lige istedikleri gibi başlayamadıklarını kaydetti. Kazanmaları gereken Akhisar Belediyespor maçını kazanamadıklarını belirten Çalımbay, “Lig başları hiç belli olmaz, değişik sonuçlar çıkabilir. Zor bir maç oynadık. Zaman zaman oyunu belki kendimiz zorlaştırdık. Ama futbolun içinde bunlar var. Şansızlığımız var. İlk defa milli maç arasını 4 gözle bekliyorum. Hem yeni transfer hem de sakat oyuncuların forma girecek olması bizim için çok iyi olacak. Karamsarlığa gerek yok. Bunların hepsi gayet normal. Lig 5. haftadan sonra başlayacaktır. Tüm takımlar hem transfer yapıyor hemde puan almaya çalışıyor. Bizde öyleyiz" şeklinde konuştu.

"MİLLİ MAÇ ARASINI BEKLİYORUZ"

Sakat futbolcuların fazla olmasının kendileri için büyük dezavantaj olduğunu dile getiren Çalımbay, “Bizim için önemli olan Malatya maçı. O maç zor geçecek. Bunun farkındayız oraya da eksiklerle gidiyoruz. Ama ne olursa oradan puan yada puanlar almak zorundayız. Milli maç arası bizim için hem hazırlık hem de sakatların geri gelmesi açısından iyi bir dönem olacak” ifadelerini kullandı. Çalımbay, taraftarın bu şekilde devam etmesi halinde Antalyaspor’un ilerleyen haftalarda çok iyi yere geleceğini vurguladı.

"NASRİ’NİN KATKISI OLACAK"

Yeni transferleri Samir Nasri hakkında da konuşan Çalımbay, “Nasri’nin çok iyi bir futbol kariyeri var. Takıma uyum sağladığı takdirde Antalyaspor’a çok katkısı olacaktır. Onunda sezon başı takıma katılmasını isterdik. Daha hazır olurdu. Oynayıp oynamamasını antrenman durumuna göre ayarlayacağız. Ama Evkur Yeni Malatyaspor kadrosuna alacağım. Şu an kopuk kopuk gidiyoruz, inşallah milli maç arasında birleşeceğiz. Defans bölgemizde büyük sorun var. Ama bütün oyuncular geldiğinde bambaşka bir Antalyaspor olacak” açıklamasında bulundu.

"OYUNDAN MEMNUN DEĞİLİM"

Takımının sadece Beşiktaş maçının ikinci yarısındaki oyunundan memnun olduğunu dile getiren Çalımbay, "Son oynadığımız maçta daha üstün olmalıydık. İstediğimiz gibi değildi. Bunların hepsi diğer arkadaşların gelmesiyle milli maç arasında takıma katılmasıyla farklı olacak. Şuandaki durum ve oyundan memnun değiliz" diye konuştu.

SAKATLAR FUTBOLCULARIN DURUMU

Sandro, Zeki Yıldırım, Drole, Deniz Kadah, Menez’in sakatlıklarının devam ettiğini kaydeden Çalımbay, bu futbolculardan Deniz Kadah, Menez’in milli maç arasında takıma katılmasını beklediğini açıkladı. Bu hafta defans bölesinde Johan Djourou ile başlayabileceğini ifade eden Çalımbay, yönetimden alternatifli bir kadro adına bir libero transferi isteyebileceğini söyledi.

NASRİ AÇIKLAMASI

Samir Nasri’nin yasaklı madde kullandığı yönündeki soru üzerine Çalımbay, “Öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bir şey çıkmayacaktır. B planımızda var.”açıklamasını yaptı.