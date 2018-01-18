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"Nasri gitmek için kulüple görüşüyor"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Nasri'nin menajerleri kulüple görüşüyor. Talipler var, gitmeyi düşünüyor" dedi

18 Ocak 2018 Perşembe 12:58
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"Nasri gitmek için kulüple görüşüyor"

Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, hafta sonunda Beşiktaş ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, Süper Lig'in ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapmak istediklerini söyledi.

Devre arasında takımın başına getirilen Hamzaoğlu, yaptığı açıklamada, kendi sahalarında büyük bir takımla oynamalarının avantaj olduğunu savunarak, "Hem lige tam bir konsantrasyonla başlamış olacağız hem de alacağımız iyi bir sonuç, bize çok iyi bir moral kazandıracak." dedi. Beşiktaş maçının çok önemli olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde devam ediyor. Çok da iyi performans sergiliyorlar. Onları tebrik ediyoruz. İyi bir takımla oynayacağız. Bunun da farkındayız, bilincindeyiz ama hiçbir şeyin de imkansız olmadığını biliyoruz. Biz de iyi bir takımız. Bizim de futbolcularımız iyi oyuncular. Gücümüzü birleştirip, Beşiktaş karşısında savaşıp, mücadele edebilirsek her şeyin üstesinden gelebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Ligi ilk 10 içinde bitirmeyi amaçlıyoruz"

Hamzaoğlu, devre arası kampını kendi tesislerinde oldukça iyi bir şekilde geçirdiklerini, iyi bir form seviyesini yakaladıklarını bildirdi. Takımı ligde 17 puanla 15. sırada devraldığını dile getiren Hamzaoğlu, bu durumun kendisi için baskı oluşturmadığını kaydetti. Hamzaoğlu, takımının ligin ilk yarısında beklenen performansı gösteremediğini vurgulayarak, "İyi bir kadroya sahibiz. Oyuncularımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. İnşallah ikinci yarıda çok daha farklı ve iyi bir Antalyaspor sahada olacak. Bu kolay değil. Herkes kadrosunu güçlendirdi. Herkes birbirini yenebilecek güçte. Çok zorlu maçlar bizleri bekliyor." diye konuştu.

Takımının ligdeki pozisyonu nedeniyle ikinci yarı için çok yüksek hedefler koyamadıklarını ifade eden Hamzaoğlu, ligde kalmak gibi bir hedefin de Antalyaspor'a yakışmayacağını vurguladı. "Ligi ilk 10 içinde bitirmeyi amaçlıyoruz." diyen Hamzaoğlu, sonraki yıllarda ise daha iyi yerleri hedefleyeceklerine işaret etti.

"Nasri gitmek için kulüple görüşüyor"

Samuel Eto'o'nun her takımın kadrosunda görmek isteyeceği bir oyuncu olduğunu dile getiren Hamzaoğlu, kendisinin de yıldız oyuncu ile devam etmek istediğini belirtti. Hamzaoğlu, oyuncunun düşüncelerinin önemli olduğunu anlatarak, şunları kaydetti: "Eğer 'Kalıp devam edeceğim' diyorsa, evet Eto'o bizim oyuncumuz ama 'Gitmek istiyorum, bana da şöyle bir teklif var' şeklinde gelirse, yönetim kurulumuz oturur bunu değerlendirir. Burada hem kulübün hem de oyuncunun menfaatleri göz önünde bulundurularak karar verilir. Şu an için Eto'o bizim oyuncumuz. Yurt dışında tedavisini sürdürüyor. Döndüğünde de takımla beraber çalışmalara başlayacak. Nasri'nin menajerleri kulüple görüşüyor. Ona da talipler var. Gitmeyi düşünüyor. Giderlerse gittikleri yerde başarılı olmalarını isterim ama kalırlarsa da bizim oyuncularımız."

"Şampiyon son hafta belli olur"

Bu yıl bütün takımların kadrolarını güçlendirdiğini ve dünya yıldızlarını Süper Lig'de izleme şansı bulduklarını anlatan Hamzaoğlu, şampiyonluk yarışının 4- 5 takım arasında geçeceğini söyledi. Hamzaoğlu, bu takımların sezonun sonuna kadar şampiyonluk yarışı içinde olacağını da vurgulayarak, "Bu sene şampiyonunun kimin olacağını tahmin etmek çok çok zor. Şampiyon, sezonun son haftası belli olur." şeklinde konuştu. Barcelona'dan Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e transfer olan Arda Turan'ın doğru bir karar verdiğini kaydeden Hamzaoğlu, "İnşallah Arda orada başarılı olur. Sadece futbolu düşünür, sadece futbola kendini odaklar. Çünkü Arda Turan ülkemizin önemli bir değeri, onu kaybetmemek, destek olmak lazım. Ona da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Önemli olan niyetler"

Teknik direktör Hamzaoğlu, hakemlere güvenilmesi ve verdikleri kararlara saygı duyulması durumunda hataların azalacağını savundu. Futbolun bir hatalar oyunu olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Önemli olan niyetler. Karşımızdaki kişinin niyetinden eminsek, o zaman onun hatalarını kabul edebiliriz. Bu yüzden birbirimize karşı bu güven duygusu olmadığı sürece Video Yardımcı Hakem de (VAR) yapsanız, mutlaka onun sorunlarıyla yarın televizyonlar yine meşgul olacak. Herkes konuşacak. Hatta ve hatta 'Videoya rağmen bu hatalar nasıl yapıldı' diye daha da ağır eleştiriler olacak. Ancak VAR uygulanabilir, karşı değilim."

AA

Son Güncelleme: 18.01.2018 13:07
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Teknik Direktöre Hamza HamzaoğluAntalyasporBeşiktaş
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