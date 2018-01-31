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"Nasri gitti, Eto'o'yu ikna edemedik"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Nasri'nin sözleşmesini feshettik" şeklinde konuştu

31 Ocak 2018 Çarşamba 15:37
"Nasri gitti, Eto'o'yu ikna edemedik"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yıldız oyuncu Samir Nasri'nin sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Arıcı, yaptığı açıklamada, sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer edilen, devre arası kampına ve takımla antrenmanlara katılmayan Fransız oyuncu Nasri ile karşılıklı anlaştıklarını belirterek, "Nasri'nin sözleşmesini feshettik." dedi. Nasri'nin sadece geçmişe dönük alacaklarını ödendiğini dile getiren Arıcı, futbolcuya bundan sonraki hayatında başarılar diledi.

"Eto'o ile anlaşarak yollarımızı ayırdık"

Atiker Konyaspor'a transfer olan Kamerunlu yıldız oyuncu Samuel Eto'o ve menajeriyle dün kulüp tesislerinde saat 23.00'e kadar görüşme yaptıklarını ve oyuncuyu kalması için ikna etmeye çalıştıklarını dile getiren basın sözcüsü Arıcı, "Eto'o'yu ikna etmek için çok uğraştık. Ancak kendisi bize 'Konyaspor'a söz verip el sıkıştım. Sözümün arkasında duracağım. Bugüne kadar kimseyi söz verdikten sonra yarı yolda bırakmadım.' dedi. Bunun üzerine, kulübümüze çok emeği geçen Eto'o ile anlaşarak yollarımızı ayırdık." ifadelerini kullandı. Arıcı, Eto'o'nun transferinden bonservis almadıklarını, ancak oyuncunun alacağı olan 800 bin avronun kulüplerinde kaldığını kaydetti.

Transfer yasağı kalktı

Basın sözcüsü Arıcı, eski futbolcuları Giray Kaçar'a borçları nedeniyle gelen transfer yasağının, futbolcuya ödemenin yapılmasıyla kalktığını söyledi. Arıcı, ayrıca Nasri ile Giray Kaçar'ın yanı sıra takımdaki oyunculara da ödemeler yaptıklarını belirterek, "Toplam 7 milyon avro ödeme yaptık. Alacağı olan futbolcu kalmadı." diye konuştu. Transferin son gününde 1-2 futbolcuyla görüşmelerin sürdüğünü anlatan Arıcı, olumlu olması halinde sözleşme imzalanacağını ifade etti. Arıcı, mevcut oyuncuları William Vainqueur ile de sözleşme yenilediklerini dile getirdi.
 

AA

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