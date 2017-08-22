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Nasri imza için sabırsızlanıyor

Kulübün sosyal paylaşım hesabında yer alan görüntüde Nasri, imza töreni için sabırsızlandığını söyledi

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Nasri imza için sabırsızlanıyor

Antalyaspor Kulübü, iki yıllık sözleşme imzaladığı Fransız yıldız futbolcu Samir Nasri ile ilgili sosyal paylaşım sitesinde video yayımladı. Kulübün Twitter hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Nasri, kırmızı-beyazlı taraftarları selamlayıp Türkçe, "Biz Antalyasporuz. Kale Kapısı'nda sizinle buluşmak için sabırsızlanıyorum." ifadelerini kullandı. Antalyaspor'un İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den transfer ettiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, bugün 18.30'da Kale Kapısı'nda taraftarlar önünde sözleşme imzalayacak.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolAntalyasporSamir Nasri
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