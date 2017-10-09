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Nasri, Türkiye'den hangi takımlarla görüştü?

Antalyaspor'un yıldızı Nasri, Türkiye'den aldığı transfer tekliflerini açıkladı

09 Ekim 2017 Pazartesi 13:20
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Nasri, Türkiye'den hangi takımlarla görüştü?

Antalyaspor'un Fransız yıldızı Samir Nasri'nin Canal Plus'a verdiği röportajın ikinci kısmı yayınlanırken, tecrübeli oyuncudan dikkat çeken transfer itirafları geldi.

Nasri, Antalyaspor'a gelmeden önce görüştüğü takımları açıklarken, "Marsilya, Lyon, Milan, Beşiktaş, Galatasaray ve Antalyaspor ile görüştük. Seçim oldukça doğal yapıldı. Çok iddialı bir projeydi ve Menez'in orada olduğu gerçeği vardı. Beni her gün aradı. Oldukça ısrarcıydı. (Gülüyor)" dedi. Fransız yıldız, Paris Saint Germain'den iki kez teklif aldığını söyleyerek, "Paris Saint Germain? Onlarla iki kez görüştüm. Leonardo oradayken Arsena Wenger ile görüştü. Wenger, Manchester City veya Manchester United'dan çok PSG'ye gitmemi tercih etti ancak kısa kestik. İngiltere'de kalmak istedim. Bir diğeri de Laurent Blanc geldiği zaman. Cavani'yi aldıkları yazdı" ifadesini kullandı.

Samir Nasri, kendisini milli takıma çağırmayan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps hakkında ise, "Bir bütün halinde olmayan ve dürüst davranmayan insanlarla sorun yaşıyorum" derken, "Adımı listede görmemektense, "Seni bu sebeplerle çağırmıyorum, sana güvenmiyorum" demesini beklerdim. En azından açık olurdu. Bunu biraz rendice edici buldum. Teknik direktörüm değilken beni arardın veya benimle konuşurdun, şimdi neden yapmıyorsun? Bu rencide edici" diye görüş bildirdi. (ajansspor)

SPOR SERVİSİ

Son Güncelleme: 09.10.2017 13:27
Anahtar Kelimeler:
FutbolAntalyasporNasri
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