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Nasri'yle yollar ayrılıyor

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, "Nasri ile kesin olarak yolumuz ayrılıyor. Sonunda iki tarafın da kabul ettiği bir ödeme planı üzerinde anlaşıldı" ifadelerini kullandı

25 Ocak 2018 Perşembe 13:49
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Nasri'yle yollar ayrılıyor

Antalyaspor Kulübünde yıldız futbolcu Samir Nasri ile yolların ayrılmasına karar verilirken Samuel Eto'o'nun takımdaki geleceği konusunda görüşmeler sürüyor.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, yaptığı açıklamada, sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'den iki yıllığına transfer edilen, devre arası kampına ve takımla antrenmanlara katılmayan Nasri ile yolların ayrılmasına karar verdiklerini söyledi. "Nasri ile kesin olarak yolumuz ayrılıyor." diyen Arıcı, şunları kaydetti: "Sadece alacaklarının miktarı ve taksitlendirilmesi ile ilgili görüşmeler sürüyordu. Sonunda iki tarafın da kabul ettiği bir ödeme planı üzerinde anlaşıldı. Nasri'nin sözleşmesi feshedilecek. Resmi fesih işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samir Nasri serbest kalacak."

"Eto'o için Türkiye'den teklif gelmedi"

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Samuel Eto'o'nun sakatlığı nedeniyle devre arası kampına katılamadığını aktaran Arıcı, Kamerunlu yıldız futbolcuyla yaptıkları görüşmelere ilişkin de şöyle konuştu: "Eto'o, menajeri aracılığıyla bizimle sözleşmesini uzatmak istediğini ya da başka bir kulübe gitmek için izin vermemizi istedi. Menajerinin ifadesi ile Vasco da Gama, Celta Vigo'dan teklif varmış. Bize Türkiye'den herhangi bir takımdan teklif gelmedi. Eto'o'nun isteyeceği ücrete göre biz de kulüp olarak tavrımızı belirleme kararı aldık. Eto'o, Antalya'ya önceki gece geldi. Dün de antrenmana katıldı." Arıcı, Eto'o'nun menajeriyle yaptıkları görüşmeye değinerek "Bize bir teklif sundular. İstenen ücret, bizim için oldukça yüksek. Biz de kendilerine bir öneride bulunduk, yanıt bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Nasri'den Süper Lig'de 8 maçta, 2 gol

Nasri, Süper Lig'de ilk yarı Antalyaspor formasıyla 8 kez ilk 11'de sahaya çıktı, toplam 720 dakika oynadı. 30 yaşındaki yıldız futbolcu, iç sahadaki Osmanlıspor, Göztepe, Kasımpaşa ve Fenerbahçe maçları ile deplasmandaki Evkur Yeni Malatyaspor, Kayserispor, Demir Grup Sivasspor ve Atiker Konyaspor müsabakalarında doksanar dakika forma giydi. Hücuma dönük orta saha oyuncusu olan Nasri, Evkur Yeni Malatyaspor ile Osmanlıspor karşılaşmalarında birer gol attı. Nasri, Antalyaspor'un ligdeki 7 maçında ise sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

AA

Son Güncelleme: 25.01.2018 13:56
Anahtar Kelimeler:
TransferSüper LigSamir NasriFutbolCumhur ArıcıAyrılıkAntalya
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