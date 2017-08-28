Antalyaspor Basın Sözcüsü Bora Terzioğlu, Malatya maçında çok pozisyon kaçırdıklarını ve milli maç arasından sonra daha iyi bir seviyeye geleceklerini söyledi. Terzioğlu, Samir Nasri hakkında ise, takımla 3 gün çalıştıktan sonra maça çıktığını ve verdiği katkının sevindirici olduğunu belirtti.



“Malatya maçında kaçırdığımız çok net pozisyonlar vardı”

Yeni Malatya takımının iyi bir takım olduğunu söyleyen Bora Terzioğlu, “Süper lige yeni çıkan bir takım, çok iyi bir ekip olmuşlar. Maçta kaçırdığımız net pozisyonlarımız vardı. Bu pozisyonları değerlendirebilmiş olsak ilk yarıda maçı bitirebilirdik. Rakibe verdiğimiz önemli pozisyonlar da vardı. Milli maç arasında takım, daha çok çalışarak daha iyi bir seviyeye gelecektir. Malatya seyircisine centilmen tavrı için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sakatlıklar ideal 11 kurmamıza izin vermedi”

Yetenekli ve kaliteli bir kadroya sahip olduklarını söyleyen Antalyaspor Basın sözcüsü ve Asbaşkanı Bora Terzioğlu, “Ligde oynadığımız ilk 3 hafta umduğumuz gibi skorlar alamadık ama gelecek haftalar için takım olumlu sinyaller verdi. Sezon öncesinde yeni transferimiz Jeremy Menez ve Deniz Kadah talihsiz sakatlıklar yaşayarak aramızda olamadılar. İlk hafta oynadığımı Beşiktaş maçında Sandro, ikinci hafta oynadığımız Akhisar Belediyespor maçında da Zeki sakatlıklar yaşadı. Bu durum ideal 11’i kurmamızı biraz geciktirdi. A Milli Takımın 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda 2 Eylül'de Ukrayna ve 5 Eylül'de Eskişehir'de Hırvatistan ile oynayacağı maçlar için lige verilen arada daha oturmuş, kalitesini sahaya ve skora yansıtan bir takım izleyeceğimizden şüphemiz yok” dedi.

“Nasri’nin takıma katkısı sevindirici”

İngiltere’nin Manchester City takımından transfer ettikleri Cezayir asıllı Fransız oyuncu Samir Nasri’nin Evkur Yeni Malatyaspor maçında takıma olan katkısının sevindirici olduğu dile getiren Terzioğlu, “Nasri takımla beraber 3 antrenman yaparak maça çıktı. Buna rağmen arkadaşlarıyla uyumu ve takıma yaptığı katkı sevindiriciydi” diye konuştu.