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Ndiaye ezeli rakiplere gidebilir

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye için menajeri William D'avilla'dan önemli açıklamalar geldi

30 Mayıs 2018 Çarşamba 17:04
Ndiaye ezeli rakiplere gidebilir

Radyospor'a konuşan D'avilla, Ndiaye'nin Galatasaray'a dönmesinin mümkün olduğunu söylerken transfer için tarih verdi. İlk olarak "Galatasaray'a dönmeyi düşünüyor mu?" sorusunu cevaplandıran D'avilla, "Evet, tabii ki mümkün" yanıtını verdi.

Transfer için tarih verdi!

Badou'nun Şampiyonlar Ligi gibi büyük platformlarda oynamak istediğini ifade eden D'avilla, "Badou böyle meydan okumaları seviyor. Stoke City'den ayrılma hakkına sahip. Galatasaray önemli opsiyonlardan bir tanesi. Sezon yeni bittiği için somut bir şey söylemek mümkün değil. 2 hafta içerisinde daha net konuşabilirim. Ama gözüken transferi Dünya Kupası'ndan sonra yapacak" diye konuştu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'a açık kapı

Senegalli orta sahanın Stoke City'den kesinlikle ayrılacağını belirten D'avilla, Beşiktaş ve Fenerbahçe iddiaları için de konuştu: "Stoke City'den ayrılacak çünkü Championship'e düştüler. Sözleşmesi devam ediyor. O yüzden ayrılığı bonservisiyle ya da kiralık olabilir. Başta Premier Lig olmak üzere İtalya, İspanya, Almanya ve Türkiye'den ilgilenen kulüpler var. Elbette Galatasaray'ı hala çok seviyor ama diğer seçenekleri de görmemiz lazım. Fenerbahçe ya da Beşiktaş olmaz diyemem. Bu tamamen kulüplerin bizle ve Stoke City'le yapacakları pazarlığa bağlı. Finansal Fair-Play gibi konular var. Biz onun için en iyisi neyse onu tercih edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayNdiayeStoke CityDavilla
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