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Ndiaye İstanbul deplasmanında yok

Süper Lig'de yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Osmanlıspor'da, sakatlığı süren Badou Ndiaye maçta forma giyemeyecek

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Ndiaye İstanbul deplasmanında yok

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Başkent ekibinde sakatlığı süren Badou Ndiaye, Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa, Pavelka ve Adem Büyük'ün golleriyle 2-1 kazanmıştı. Osmanlıspor'un tek golü ise Ndiaye'den gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
FutbolSpor Toto Süper LigOsmanlısporKasımpaşa
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