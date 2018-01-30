Ndiaye'nin transferi bitti

Galatasaray 'ın sezon başında kadrosuna kattığı Badou Ndiaye ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

Sky Sports , Senegalli yıldızın transferi konusunda anlaşmanın tamamlandığını ve Stoke City'nin Galatasaray'a bu transfer için 15 milyon sterlin (17 milyon euro) ödeyeceğini aktardı. Transfer gerçekleşirse Badou Ndiaye, Galatasaray'ın en yüksek ücrete sattığı futbolcu olacak.

Osmanlıspor maçının kadrosundan çıkarılmıştı

Badou Ndiaye, hafta sonu oynanan Osmanlıspor maçının kadrosundan sürpriz bir şekilde çıkarılmıştı. Konuyla ilgili resmi siteden bir açıklama yayınlayan Galatasaray Kulübü, transfer tekliflerinden dolayı Ndiaye'nin kafasının karışık olduğunu ve bu nedenle kadroda olmadığını belirtirken Senegalli'nin durumunun birkaç gün içinde netlik kazanacağını ifade etmişti.

Galatasaray, 4 aydır ödeme yapamıyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Cuma günü yaptığı açıklamada oyuncuların ödemeleri konusunda 4 ay geriden geldiklerini ifade etmişti. Ekonomik anlamda zor günler geçiren sarı-kırmızılıların bu durumu, Badou Ndiaye'nin gönderilmesindeki ana sebeperden biri olarak gösteriliyor.

Sonradan çıkan maliyeti kafaları karıştırdı

Sezon başında Osmanlıspor'dan transfer edilen Ndiaye'nin bonservis bedeli, 7,5 milyon euro ve 1,5 milyon euro bonus olarak açıklandı. Ancak geçtiğimiz günlerde basında yer alan haberlerde, Badou Ndiaye için ekstra 3 milyon euro daha ödendiği öne sürüldü. Buna göre oyuncunun toplam bonservis maliyetinin 12 milyon euro olduğu ortaya çıkarken mevcut Galatasaray yönetiminin, sezon başında Dursun Özbek yönetiminin yaptığı diğer transferleri de inceleme altına aldığı ileri sürüldü.

Badou Ndiaye, performansıyla göz kamaştırdı

Osmanlıspor döneminde sergilediği futbolla hafızalarda yer edinen Badou Ndiaye, Galatasaray'da da en çok beğenilen isimlerden biri oldu. Özellikle hızı ve hücuma katkısıyla dikkat çeken Senegalli oyuncu, ligde oynadığı 17 maçta 1 gol atıp 3 asist yaptı.