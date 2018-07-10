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Ndiaye ve Trezeguet için konuştu

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Ndiaye'nin gelmeyi çok istediğini, Trezeguet'nin de hala gündemlerinde olduğunu dile getirdi

10 Temmuz 2018 Salı 17:25
Ndiaye ve Trezeguet için konuştu

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Sarı-kırmızılı ekibin İsviçre kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Abdurrahim Albayrak, "Yabancı kontenjanında yer açma durumumuz olabilir. Kiralama yöntemi ile beraber UEFA'nın verdiği sınırlar içinde kalmaya devam edeceğiz. Muhakkak transfer yapacağız. En az 2 transfer daha yaparız." dedi.

Geçen sezon devre arasında İngiltere'de Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye'nin yeniden takıma dönme ihtimaline değinen sarı-kırmızılı yönetici, "Ndiaye, Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor. Biz gitmesini de hiç istemedik. Kendisi, 'Gitmek istiyorum.' dedi. Şimdi gittiğine çok pişman. Şampiyon takımdan küme düşen bir takıma gitti. Bu da onun kaderi. Bazen bu tip ayrılıklar iyi oluyor. Kulübün değerini daha iyi anlıyorlar." diye konuştu.

"Trezeguet hala gündemde"

Albayrak, Kasımpaşa'nın Mısırlı oyuncusu İbrahim Mahmud Hassan'la (Trezeguet) temaslarının sürdüğünü dile getirerek, "Trezeguet hala gündemde. Konuşmaya devam ediyorum. Formüller arıyoruz. Kasımpaşa'dan çok değerli arkadaşım, ağabeyim Turgay Ciner'le konuyu bir yere getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu transfer döneminde onu da Galatasaray'a kazandırmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Beklentileri karşılayamayan isimlerden Tarık Çamdal'ın takımdan ayrılması için çaba sarf ettiklerini anlatan Albayrak, "Tarık Çamdal ile konuştum. Ona kulüp bakıyorum. Kendisiyle dostça ayrılacağız. Çamdal'ın bir suçu yok. Zamanında yüksek paralara transfer edilmiş. Mukavelesi o günkü şartlarda öyle yapılmış. Tarık'ın bunun altında ezildiğini düşünüyorum. Umarım kendisine kulüp buluruz ve Türk futboluna hizmet etmeye devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 10.07.2018 17:25
Anahtar Kelimeler:
İsviçreGalatasarayFutbolAbdurrahim Albayrak
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