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Ndiaye yoksa Osmanlı'da yok

Osmanlıspor, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Ndiaye'nin yokluğunda 3 maçta 8 puan kaybetti

30 Ocak 2017 Pazartesi 13:12
Ndiaye yoksa Osmanlı'da yok

Osmanlıspor, Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Senegalli futbolcu Ndiaye'den yoksun çıktığı Spor Toto Süper Lig maçlarını kazanamadı.

Senegal'in Afrika Uluslar Kupası'na veda etmesi en çok Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay'ı sevindirdi. Başkent ekibi, Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösteren Ndiaye'yi aradı. Mor-sarılılar, bu sezon ligde 15 maçta 5 gol atan ve 2 asist yapan Ndiaye'nin yokluğunda üç müsabakada sadece bir puan alabildi. Osmanlıspor, ara transfer döneminde adı birçok takımla anılan Ndiaye'den yoksun çıktığı maçlarda Beşiktaş'a 2-0, Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Mor-sarılı ekip, dün oynanan başkent derbisinde ise Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldı. Başkent temsilcisi, böylece Ndiaye'nin oynamadığı üç maçta 8 puan kaybı yaşadı. Osmanlıspor, Süper Lig'de 27 puanla 7. sırada yer alıyor. Ndiaye, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda hafta sonu Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada Osmanlıspor'un formasını giyebilecek.

161 dakika sahada kaldı
Senegalli futbolcu Ndiaye, Gabon'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'da 161 dakika sahada kaldı. 26 yaşındaki futbolcu, 3 grup maçının ikisinde ilk 11'de görev yaptı. Ndiaye, Senegal'in çeyrek finalde Kamerun'a penaltılarla yenildiği karşılaşmada ise uzatma bölümünde şans buldu.

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Afrika Uluslar Kupasında Mücadele Eden SenegalNdiayeOsmanlısporSÜPERLİG
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