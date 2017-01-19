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Ne oynuyor ne de gol atıyor!

Trabzonspor'un Güney Koreli forvet oyuncusu Hyun Jun Suk, hayal kırıklığı yaşattı

19 Ocak 2017 Perşembe 17:08
Ne oynuyor ne de gol atıyor!

Bordo-mavili takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Gümüşhanespor ile golsüz berabere kalarak gruptan çıkma şansını zora soktuğu karşılaşmada da varlık gösteremeyen Güney Koreli futbolcu, bu sezon eleştirilerin de odağında yer aldı.

Sezon başında Portekiz'in Porto Kulübünden 750 bin avro bedelle satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadroya katılan ve yıllık 1 milyon avroya oynayan Suk, Spor Toto Süper Lig'de golle tanışamadı. Suk, lig ve kupada forma giydiği 17 maçta 906 dakika sahada kalırken sadece 1 gol attı. Güney Koreli oyuncu tek golünü Ziraat Türkiye Kupası'nda Bölgesel Amatör Lig takımlarından Serhat Ardahanspor ile oynanan ve bordo-mavililerin 6-0 kazandığı karşılaşmada kaydetti.

Ligde 6 maçtır forma giyemiyor
Hyun Jun Suk, ligde son 6 maçta forma giyemedi. Ligin ilk haftasında Kasımpaşa maçında 27 dakika, Gaziantepspor maçında 23 dakika forma giyen Suk, daha sonra Osmanlıspor, Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçlarında doksanar dakika, Akhisar Belediyespor maçında da 71 dakika görev yaptı. Bu dönemin ardından performansı nedeniyle gözden düşen Suk, Galatasaray maçında kadroda olmasına karşın süre alamadı. Çaykur Rizespor maçında son 4 dakika, Beşiktaş maçında da son 2 dakika sahaya alınan Güney Koreli oyuncu, Antalyaspor karşısında da 12 dakika oynadıktan sonra formaya uzak kaldı. 
Son Güncelleme: 19.01.2017 17:29
Anahtar Kelimeler:
FutbolTrabzonsporHyun Jun Suk
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