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Necip'in gözü şampiyonlukta

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, "Seçimlerden sonra sezonu açıyoruz. Hedefimiz iyi hazırlanıp önümüzdeki sezon şampiyon olmak" diye konuştu

22 Haziran 2018 Cuma 17:30
Necip'in gözü şampiyonlukta

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, yeni sezon hazırlıklarını iyi bir şekilde gerçekleştirip şampiyon olmayı istediklerini söyledi.

Necip Uysal, Bomontiada'da organize edilen adidas Dünya Kupası Evi-Creator Collective'de katıldığı organizasyonda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı futbolcu, "Artık tatil bitti. Seçimlerden sonra sezonu açıyoruz. Hedefimiz iyi hazırlanıp önümüzdeki sezon şampiyon olmak." dedi.

Dünya Kupası'ndaki maçlarla ilgili görüşlerini aktaran Necip, "Maçlar için çok zevkli diyemem ama Portekiz-İspanya karşılaşması iyiydi. Diğer maçları zevkli görmedim." diye konuştu. Rusya'daki organizasyonda favorisini açıklayan Necip Uysal, "Favorim Brezilya ama biraz hayal kırıklığına uğradım. Hala Brezilyayı favori görüyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda mücadele eden takım arkadaşları Pepe, Ricardo Quaresma ve Domagoj Vida'nın performansını değerlendiren siyah-beyazlı oyuncu, "Ülkelerinin milli takımlarında hepsi başarılı oynuyor. Pepe iyi oynuyor. Ricardo az oynasa da takımı için önemli. Vida da takımı için önemli bir oyuncu." diye görüş belirtti.

AA

Son Güncelleme: 22.06.2018 17:33
Anahtar Kelimeler:
Süper LigNecip UysalFutbolBeşiktaş
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