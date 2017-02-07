Neden kavga ettikleri ortaya çıktı

Derbide Oğuzhan Özyakup ile Van Persie arasındaki gerginlik çok konuşulmuştu.



Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ı 1-0 yenerek Türkiye Kupası dışına ittiği maçta Oğuzhan Özyakup ile Van Persie arasında yaşanan gerilimin nedeni ortaya çıktı. Milliyet'in haberine göre Oğuzhan'ın 'stuck up' işareti fitili ateşledi. Habere göre Van Persie'ye karşı elini burnuna götüren ve 'kibirli, burnu havada' anlamına gelen 'stuck up' hareketi yapan Oğuzhan'ın bu tavrı, Van Persie'nin agresifleşmesine sebep oldu. Oğuzhan Özyakup, derbinin ardından sosyal medya hesaplarından Van Persie'yi sildi.