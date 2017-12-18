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Neden seçim kararı aldığını açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdıklarını ve 13 Ocak’ta da olağanüstü seçim kararı aldıklarını açıkladı

18 Aralık 2017 Pazartesi 19:34
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Neden seçim kararı aldığını açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdıklarını ve 13 Ocak’ta da olağanüstü seçim kararı aldıklarını açıkladı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camiayı yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Özbek, “Teknik Direktör ile ilgili bir karar aldık. Tudor ile ilişkimizi sonlandırdık. Daha sonra da Galatasaray Spor Kulübü nezdinde de 3 Ocak’ta olağanüstü seçim kararı aldık. Bunun da hayırlı olacağını düşünüyorum” dedi.

“SEÇİM KAÇINILMAZ BİR OLAY”

Galatasaray’ın geleceğine ait kararlar aldıklarını belirten Başkan Özbek, “Fatih Terim ile ilgili bir tartışma çıkmadı. Bizim aldığımız kararlar tamamen Galatasaray’ın geleceğine ait kararlar. Bugünkü yönetim ve başkanı yıpratmak için Galatasaray’ın menfaatlerine yönelik bir duruş var. Dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü bundan zarar görüyor. En azından bu zarar görme sürecini kısaltmak lazım. Zaten demokratik yapımız içinde seçim kaçınılmaz bir olay. Her zaman da gündemde olabilir” diye konuştu.

“TARAFTARIMIZ ENDİŞE ETMESİN”

Dursun Özbek, sarı-kırmızılı taraftarlara da seslenerek şunları söyledi: "Bugünkü yönetim kurulu tamamen görevinin bilincinde ve Galatasaray’ın menfaatlerini korumak için çalışacaktır. Taraftarımız da endişe etmesin, Galatasaray’ın şampiyonluktaki süreci hiçbir şekilde etkilenmeyecektir. “

“GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ ZEDELENMEZ”

Dursun Özbek, takımın başına kimin geçeceğine dair netleşmiş bir durumun olmadığını söyleyerek, “Hepsi peş peşe olmaz. Bugün alınan kararla Tudor ile beraberliğimizin son bulmasıydı. Önümüzde bir süreç var. Yönetimimiz bu süreci de en iyi şekilde değerlendirecektir. Galatasaray’ın şampiyonluk yürüyüşünün zedelenmemesi için yönetim kurulu görevde” ifadelerini kullandı.

İHA

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