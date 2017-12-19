Neden seçim kararı aldığını anlattı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "“Galatasaray’a saldırıların durması için seçime gidiyoruz” dedi.

Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen basın toplantısında 2 önemli karar aldıklarını belirterek sözlerine başlayan Dursun Özbek, “Teknik Direktör Igor Tudor’la olan birlikteliğimizi sona erdirdik. Diğer kararımız ise 13 Ocak’ta birincisi, 20 Ocak’ta da ikincisi olmak üzere seçimli genel kurul kararı aldık. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Galatasaray genel kurul üyelerinin yüksek katılımını ve iradelerini ortaya koymalarını bekliyorum” ifadelerini kullandı.

Geçmiş dönemde imzalar toplandığını da belirten Özbek, “O günkü konuşmamda da çok demokratik olan bir ana saygı duydum. Galatasaray’ın tüzüğünde olağanüstü seçimin ne zaman yapılacağı belirtildi. Yönetim kurulu olarak bu seçime ihtiyaç hissettiğimiz için bu kararı aldık” diye konuştu.

"KİMSE HİZMETLERİN AKSAYACAĞI ENDİŞESİNE KAPILMASIN"

Bugünkü durumu da yanlış değerlendirmemek gerektiğini söyleyen Özbek, “2,5 seneden bu yana olduğu gibi yönetim kurulu görevinin başındadır. Kimse hizmetlerin aksayacağı endişesine kapılmasın. Galatasaray için en iyisini yapacağımızdan, şampiyonluk yürüyüşündeki başarıyı en üst seviyeye çekeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Galatasaray bugün olduğu gibi mayıs ayında da şampiyonluğun en büyük adayıdır ve bu yürüyüşten asla sapmayız. Programımız neyse, Galatasaray’a yapılması neyse, kimse endişe etmesin, en iyisini yapacağız. Normal durumda ne yapıyorsak, bugün de aynı şeyi yapmakla mükellefiz. Hatta bu kararları alırken daha da güçlü şekilde alacağız” açıklamasını yaptı.

“SPORTİF A.Ş.’DEKİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMELİYİZ”

Yönetim kurulu olarak seçim kararını dün aldıklarını hatırlatan Özbek, “Geçmiş dönemde eksikler de vardı, istifa eden arkadaşlarımız da vardı. Mayıs ayına giderken mevcut yönetimin daha da güçlenmesi hasıl olmuştur. İmza toplayan arkadaşlar da yönetimin güçlenmesi konusunda ittifak etmişti. Bizim Mayıs 2018’e olan yürüyüşümüz çok güzlü olmak zorunda. Değerli Galatasaraylılar, Mayıs 2018 çok kritik bir tarih. Her Galatasaraylı bu kritik durumun ne olduğunun bilincinde. Artık kenetlenme zamanı. 20 Ocak’ta kim seçilirse, seçilsin, geriye kalan Galatasaray’lıların tek görevi o başkanın etrafında birleşmek ve Mayıs 2018 yürüyüşünü en güçlü şekilde yapmaktır. Başkanın etrafında kenetleneceğiz ve bu yürüyüşte hem şampiyonluk olsun, hem de sportif A.Ş.’deki yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz gerekiyor. 2,5 yılda geriye dönük antrenör değişiklikleri yapıldı. İhtiyaç olduğunda bu değişiklikler yapılıyor. Bunlar da ihtiyaç halinde yapılmıştır ve bizim görevimiz yönetim kurulu olarak ihtiyacı yerine getirmektir” dedi.

“SEÇİM ÇALIŞMALARINA BUGÜN İTİBARİYLE BAŞLAYACAĞIM”

Yönetim kurulu için şu ana kadar kimseyle görüşmediğini sözlerine ekleyen Dursun Özbek, “Seçim kararını dün akşam aldık ve bundan sonra yürüyüşümüze katılacak kim varsa görüşeceğim. Buradaki önemli husus şu; Galatasaray’a hizmet etme arzusunda olan kim varsa onunla görüşeceğim. Liseli tartışmasını da reddediyorum. Galatasaray’a kim hizmet edecekse herkese kapım açık. 2018 mayısına huzur içinde gitmek zorundayız. Bunu bütün Galatasaraylılar kabul etmeli. Bugün hala kaşınan olaylar Galatasaray’a yakışmıyor. Kimse hizmetten kaçmamalı. Görüşeceğimiz arkadaşlar tabii ki var. Ancak henüz görüşmüş değiliz. Hizmete davet edilen kişiler bu hizmetten kaçmasın. Sırat köprüsünden geçiyoruz ve bu köprüden geçerken herkesin birleşmesinin faydası vardır. Tüzüğümüzde belli, geçmiş dönemde de bunlar yaşandı. Ünal Aysal 2. döneminde seçime giderken de, Alp Yalman da senesini 3 yıl olarak açıklamıştı. Polemik oluşturmak için bazı şeyleri zedelememekte fayda var. Gelecek yönetimin önündeki projeleri oylamak için yeterli zamanının olması lazım” diye konuştu.

“GALATASARAY’A SALDIRILARIN DURMASINI İSTİYORUM”

2018 mayıs ayının Galatasaray için çok önemli olduğunu ve bu sürece girerken Galatasaray’da birlik ve beraberliğin olmazsa olmaz olduğunu sözlerine ekleyen Dursun Özbek, “Bugünkü gelinen noktada X bir proje yapıyoruz, eleştirinin ötesinde projeye zarar vermek üzere bazı söylemler oluyor. Galatasaray Başkanı ve yönetimini yıpratmak isteyenler Galatasaray’a vurmaya başladı. Yönetimi ve başkanı zora sokmak için bunu yapıyorlar. Galatasaray bunu hak etmiyor. Galatasaray hepimizin, niye vuruyorsunuz? Başkanı eleştirebilirsiniz, bunlara karşı değiliz. Hiçbirisinden de yakınmadık. Ne pahasına olursa olsun başkanı ve yönetimi yıpratalım derseniz bu olmaz. Sadece başkan ve yönetimi yıpratmak için Galatasaray’a vuramazsınız. Geçtiğimiz divan kurulunda birçoğunu yaşadınız. Ben diyorum ki, kritik bir dönemdeyiz, gelin beraber olalım, el ele verelim. Projelerinizi de getirin, eleştirinizi de yapın. Bu yönetim Galatasaray’ın yönetimi ve destek verin diye defalarca söyledim. Ne oldu? Bir şeye asla müsaade etmem, kimse Galatasaray’ın kılına zarar veremez. Başkan ve yönetimi yıpratacağım diye kimse Galatasaray’a zarar veremez. Bu seçim bunun sonucudur. Bundan sonraki yönetime, şu anki yönetim olarak şunu vaat ediyorum, hiç şüphe götürmeyecek şekilde seçilecek yönetimin arkasındayım. Ben seçilirsem de şunu rica ediyorum, gelin beraber olalım, birbirimize destek verelim. Bu söylemim benim sloganım. Kimin seçildiği önemli değil, bu genel kurul iradesindedir. Buna saygı duyulmalıdır. Şampiyonluk yolunda yürürken, mecbur olduğumuz bazı Sportif A.Ş’deki yükümlülüklerimizi yerine getirmede, aşağıya çekmeler ve saldırılar oluyor. Bunun durmasını istiyorum. Bu söylemler devam etti” ifadelerini kullandı.

“FATİH TERİM’İ YIPRATMANIN MANASI YOK”

Yönetim kurulunun bugüne kadar birlik ve beraberliğin en yüksek olduğu yönetim olduğunu söyleyen Dursun Özbek, “Bu kadar birlikteliği olan başka bir yönetim olmadı. Yeni yönetim kurulu, Galatasaray Genel Kurulu’nun iradesiyle oluşacak. Kim seçilirse seçilsin. Herkesi yeni yönetimin etrafında birleşmeye davet ediyorum. Eksiğimiz ve noksan kaldığımız hususlar var. Gelin birlikte olalım diyorum” dedi.

Teknik direktör konusunda Fatih Terim isminin geçmesi ile ilgili konuşan Özbek, “Fatih Terim, benim de çok sevdiğim, Galatasaray’a muhteşem hizmetler vermiş bir isim. Bunda hiç tereddüt yok. Dolayısıyla bu periyotta, 1,5 aydan bu yana Fatih Terim etrafında devamlı bir tartışma sürüyor. Sevgili Fatih’e bu durumun zarar verdiğini düşünüyorum. Neden Galatasaray’ın sembol bir ismini yıpratmaya çalışıyoruz. Galatasaray’a hizmet aşamasında yönetim kurulu en iyi tercihi yapacaktır. Bu isimlerin artık yıpratılmaması gerektiğini düşünüyorum. Bırakın yönetim kurulu kendi kararını alsın” diye konuştu.

Tudor’a son güne kadar da destek verdiğini dile getiren Özbek, “Fakat Tudor öyle bir linç edildi ki 9 puan öndeyken tartışmalar başladı. Tudor, Galatasaray’a hizmet etme seviyesinden uzaklaşmaya başladı. Bu tartışmalardan etkilendiğini düşünüyorum. Buradaki en önemli husus Galatasaray’ın menfaatleri. Yönetim kurulu da, antrenörler de Galatasaray’ın başarısı için çalışıyor. Bu çizgiden uzaklaşıldığı zaman kimse kusura bakmayacak, yönetim de gider, antrenör de gider. Bu kriterden sapma olursa, kimse Galatasaray’ın bünyesinde kalamaz” açıklamasında bulundu.

“HİÇ KİMSE ENKAZ EDEBİYATI YAPMASIN”

Seçim sürecinin diğer adaylar için kısa olup olmadığı sorulan Özbek, “Galatasaray başkanlığına ve yönetim kuruluna hazırlanan kişiler ne kadar sürede hazırlanıyor? Galatasaray gibi bir kulübe hizmet etmek istiyorsanız, seneler evvelden çalışmalara başlamalısınız. Galatasaray Başkanlığı, günlük karar verilen bir husus değildir. Bu makam için seneler önceden hazırlanmaya başlanır. Ağustosta imzalar toplandı. O günden bu yana yönetimin değişmesi için söylemler var. Bu sürede insanlar projelerini hazırlamazsa, ne kadar sürede hazırlayacaklar. Ben herkesin hazırlıklı olduğunu düşünüyorum. Belki en hazırlıksız olan bugünkü yönetimdir, çünkü dün karar aldık. Kimse süre az diye bir bahaneye başvurmasın. Şurada mayısa fazla bir zaman yok. Herkes süreci iyi kullanmak zorunda ve herkes bu süreçte Galatasaray’ın başarısı için hazırlıklarını açıklamak zorunda. Bugünden itibaren çağrı yapıyorum, her kim seçime girecekse kapımız açıktır. Gelsinler, Galatasaray’ı bütün çıplaklığıyla, bütün şeffaflığıyla onların önüne koyalım. Ben bir şekilde seçilip sonrasına bakarız mantığı olmaz. Durum kötüyse zaten enkaz edebiyatı yaparız diye bir şey yok. Kapımız da açık evraklarımız da. Herkes gelsin baksın. Ben bu göreve talibim ve ben hangi koşullarda talip oluyorsam, diğer arkadaşların da aynı koşullarda talip olması için yardımcı olmaya hazırım. Galatasaray’da artık enkaz edebiyatı dönemi bitti. Geçtiğimiz günlerdeki tartışmalara bakın. Başkanlar seviyesinde yapılan tartışmada, eski başkan bunu yaptı etti deniliyor. Bunların Galatasaray’a 5 kuruşluk faydası yok. Herkes bilsin ve projelerini ona göre hazırlasın. Yönetimle karşılaştığım sorunlarla ilgili hiçbir şikayette bulunmadım. Zaten biliyordum durumu ve herkesin bilmesi gerekiyor. Bunun için de 24 ekibimle birlikte hazırım. Seçim sonrasının artık geçmiş yönetimleri suçlama dönemlerinin olmaması lazım. Galatasaray’ın büyük sorumlulukları var. Mayıs 2018 hedefleri var ve bu hedeflere gidilmek zorunda. Ben Galatasaray’ı bu hedeflere götürmek için aday oluyorum, herkes bu şekilde aday olmalı. Hiçbir şekilde seçim sonrası enkaz edebiyatı ve mazeret arayışı içine girilmeyecek. Bu söylediklerim kayda geçsin” diye konuştu.

“İYİ YÖNETİLEN BİR GALATASARAY BIRAKMAK ZORUNDAYIZ”

Yönetimlerde sürekliliğin esas olduğunu söyleyen Özbek, “Galatasaray’ın şu anda yönetimi var. Mevcut yönetim bütün ihtiyaçları yerine getirmekle sorumludur. 20 Ocak’ta seçime gidiyoruz diye her şeyi serdik mi? İhtiyaçları en iyi bilenler biziz. Hiç kimse hizmetlerin aksayacağı yönde hezeyana kapılmasın. Seçim gününe kadar en iyiyi yapma yükümlülüğü bizim sırtımızdadır. Bundan sonraki döneme daha iyi yönetilebilir bir Galatasaray bırakmak zorundayız” dedi. Görev süresiyle ilgili sorulan soruları yanıtlayan Özbek, “Geçmişte sayın Ünal Aysal’ın yaptığı 2. seçim var. Duygun abi seçimde göreve geldiğinde 6 aydan daha fazla görevde kalmak istemedi. Aynı dönemde Alp Yalman, 3 yıllık göreve gelmek istediğini belirtti. Galatasaray’da 3 aylık seçim mi yapmak faydalı, ya da gelecek yeni yönetime projeleri için süre vermek mi faydalı? Biz zaten genel kurula gittiğimizde hangi süreyle göreve talip olduğumuzu belirtiriz. Seçime herkes eşit şartlarda giriliyor. Yönetimler verdikleri hizmetler nedeniyle seçim döneminde daha fazla yıpranabilir. Yeni gelmek isteyen arkadaşlar da hizmet için gelmek istiyor. Bunu polemik oluşturacak bir şekilde ortaya koymaya gerek yok. Elbette ki 3 yıllık süre daha uygun bir süre. Burada bir süreci yeterli görseydik zaten yönetimdeydik. Bu süreç özellikle 2018 mayısına giderken, bu süreçte verilen hizmetlerde yönetimi yıpratmak için yapılan saldırılar son bulsun diye yapılıyor” diye konuştu.

“SPORTİF A.Ş. ÜST ÜSTE 5 YIL ZARAR EDERSE SINIRLAMA İLE KARŞI KARŞIYA KALIR”

2018 mayıs ayını sürekli tekrar eden Dursun Özbek, bu dönemin önemini de açıkladı. Takımın şampiyonluk yürüyüşünde olduğunu söyleyen Özbek, “Hangi yönetim gelirse gelsin, genel kurul desteği, camia desteği olmadan başarılı olamaz. Sportif başarı esastır. Galatasaray’ın da bazı mecburiyetleri var. Bunların yerine getirilmesi gerekiyor. Kavga ortamında, kaotik durumda bu sonuçlar alınamaz. Bunu ifade etmek istiyorum. Divanda geniş şekilde tartıştık bunu. Özellikle bu dönemde Galatasaray’da huzur olması lazım. Artık gözünün üzerinde kaşın var deyip hiçbir şekilde anlamsız olarak yönetim ve başkanları yıpratmamamız lazım. Bizi böyle bir seçim yapmaya iten budur. Tek amacım mayıs ayına başarıyla gitmek. Hangi başkan adayı seçime giriyorsa, bu manada başarılı olmalı. 2018 mayısında başarısızlık, Galatasaray’da kötü günlere sebep olur. Kafanızda soru işareti olan konular varsa 24 saat kulüpteyim ve gelsinler hepsini açıklayacağım. Sonrasında seçilecek başkan etrafında hepimiz kenetlenelim. Hem sportif hem mali manada mayıs 2018 Galatasaray için çok önemli bir tarih. Mayıs 2018’in UEFA’yla ilgisi yok. Halka açık şirketlerde 5 yıl üst üste zarar etmek bazı haklarda sınırlama getiriyor. Galatasaray Sportif A.Ş.’nin istenildiği şekilde sonuç alma zorunluluğu var. Bunu kimse küçümsemesin. Başkan ve yönetim olarak bunun taahhüdünün verilmesi gerekiyor. Ben bu taahhütü veriyorum. Kimse mazeretin arkasına saklanmasın. Kim seçilirse herkesin o yönetim kurulunun arkasında tek vücut haline gelmeliyiz” dedi.

“HERKESİN BU TAAHHÜDÜ VERMESİ GEREKİR”

Sportif A.Ş.’deki taahhüdünün yerine gelmemesi durumunda tekrar seçime gidip gitmeyeceği sorulan Özbek, “Galatasaray’da seçime gitmek, Galatasaray’da seçim yapmak, o günkü duruma göredir. Kim seçilirse seçilsin benzer taahhütü vermeleri gerekir. Bizim en önemli hedefimiz mayıs 2018’dir. Sportif A.Ş. açısından alacağımız sonuç çok önemli” dedi. Seçim dönemine kadar göreve getirilecek teknik direktör ve yapılacak olan transferlerin, yönetimin değişmesi halinde kabul edilip edilmeyeceği sorulan Özbek, “Yönetimlerde süreklilik esastır. Biz göreve geldiğimizde geçmiş yönetimden gelen futbolcular ve hocalar yok muydu? 20 Ocak’a kadar ne gerekiyorsa biz bunu yapmak zorundayız. Yeni gelecek yönetim yeni futbolcular ve yeni antrenörle mi göreve başlayacak? Galatasaray yönetimleri ister 1 gün kalsın, ister 5 sene. Üzerlerinde mesuliyetleri vardır ve genel kurulun emanetini taşıyorlar. Yönetime 20 kala şunları yapabilirler, şunları yapamazlar diye bir durum olur mu? Yönetimlerde süreklilik esastır, Galatasaray’a en iyi hizmeti sunmak için çalışmak zorundalardır. Her zaman yönetimler, kendilerinden önce yapılan antrenörleri de futbolcu kontratlarını da devralmıştır” açıklamasında bulundu. Özbek, yeni teknik direktör arayışlarına da dün akşam itibariyle başladıklarını söyledi.

“SEÇİMLER GALATASARAY’IN BAYRAMIDIR”

Seçime gitmekten çekinip çekinmediği sorulan Özbek, “Seçimler ve genel kurullar Galatasaray’da bayram havasında yapılır. Bütün genel kurul üyeleri bir araya gelir ve birbirlerini görüp iradelerini ortaya koyarlar. Galatasaray’da seçime girmenin korku vesilesi olması mümkün değildir. 500 yıldan bu yana gelen kültürel yapısı korku ortamını her zaman dışlamıştır. Bizde seçimler bayram havasındadır. Kim seçilirse seçilsin, herkes birbirini tebrik eder” dedi. Galatasaray’ın faydasını tartıştığını söyleyen Özbek, “Kimseyle bir şey tartışmıyorum. Galatasaray’ın faydasını tartışıyorum. Galatasaray’a hizmet etmek için bazı projelerin ek bir süreye daha ihtiyacı var. Florya’nın ihalesi yapılacak, tesislerin Kemerburgaz’a taşınma konusu var. Kapalı spor salonunun ruhsatını aldık. Bunlar olmazsa olmaz. Bunlar benim projelerim. Önümüzdeki dönem için, bizden sonra gelecek olan yönetimlere daha iyi bir Galatasaray hazırlamanın derdindeyim. Bizim projelerimiz hazır, gelen yönetim de aynen devam edebilir. Ama kim gelirse gelsin, 4 aya değil, 3 yıla ihtiyacı var. Her şey hazır, ruhsatlar alınmış, gelen yönetimin tek yapacağı şey düğmeye basmak. Ama bu da 3, 4 ayda olmaz ki. Neden genel kurulun iradesine karşı bunu tartışıyoruz. Kim seçilirse seçilsin böyle bir süreye ihtiyaç var. Genel kurulun iradesi doğrultusunda bu süreyi tanımak zorundayız. Bırakalım hizmetini yapsın. Bizim yeni bir oluşumun çerçevesinde kenetlenmemiz gerekiyor. Bunun neresi kötü, bunu anlamakta zorluk çekiyorum” dedi. Dursun Özbek son olarak Riva’da proje çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “Florya’dan da en kısa sürede taşınmamız gerekiyor. Mükemmel tesislerin en kısa sürede başlaması gerekiyor” diyerek sözlerini tamamladı.