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Neden yönetimden istifa etti?

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulundan istifa eden Murat Ece, "Çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunun bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı

26 Temmuz 2018 Perşembe 14:08
Neden yönetimden istifa etti?

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulundan istifa eden Murat Ece, aldığı karar sonrası basına yansıyan haberleri yalanladı.

Yazılı bir açıklamada bulunan Murat Ece, "Galatasaray Yönetim Kurulu üyeliğinden istifam hakkında çeşitli basın-yayın organlarında benim beyanlarıma atfen yazıldığı iddia edilen muhtelif haber ve yorumların yer aldığını hayretle takip etmekteyim. Herhangi bir medya mensubuna açıklamada bulunmadığımın, çıkan haberlerin tamamen asılsız olduğunun bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Yönetim içinde yaşanan sorunlar nedeniyle görevinden ayrıldığı yönündeki iddialara tepki gösteren Ece, "İstifamın sebebi, sadece kişisel sebeplerden olup, başka gerekçesi bulunmamaktadır. Görev sürem boyunca bana destek olan fedakar ekip arkadaşlarıma şükranlarımı sunar ve her birine başarılar temenni ederim." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolGalatasarayİstifaMurat EceYönetim Kurulu
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