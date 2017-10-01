Nefes kesen derbide kazanan yok

Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Trabzonspor’u konuk etti. Karşılıklı atılan gollerle karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Talisca, kendi sahasından getirdiği topu Babel’e aktardı. Bu futbolcu, Caner’le yaptığı paslaşmanın ardından topu tekrar kontrol edip şutunu çıkardı ancak üstten auta gönderdi.

8. dakikada Negredo’nun pasında sağ kanatta topla buluşan Necip ceza sahası içine ortaladı. Abdülkadir’e çarpan top direkt kaleye giderken kaleci Onur son anda topun çerçeveyi geçmesine engel oldu.

13. dakikada Talisca orta sahadan aldığı topla rakip ceza alanına yöneldi. Babel’le yaptığı ver-kaçın ardından kaleyi karşısına alan Talisca, düzgün bir vuruşla takımını öne geçirdi. 1-0

20. dakikada gelişen Trabzonspor atağında topla buluşan Abdülkadir, ceza sahası içinde boş pozisyondaki Olcay’ı gördü. Olcay Şahan düzgün bir vuruşla eşitliği sağlayan isim oldu. 1-1

25. dakikada atılan uzun topta Babel’den önce savunma araya girdi ancak Negredo topu kaparak ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun şutunda direğe çarpan top auta çıktı.

58. dakikada Tosic’in pasında topla buluşan Talisca, bomboş pozisyondaki Lens’i gördü. Bu futbolcu ceza sahası dışından doğrudan kaleye gönderdiği topla Beşiktaş’ı yeniden öne geçirdi. 2-1

60. dakikada Burak’ın pasında topla buluşan Abdülkadir ceza sahası dışından kaleyi gördü. Vuruşunda son anda kaleci Fabri topu kornere göndermeyi başardı.

63. dakikada ceza sahası içine giren Sosa, Caner’i çalımlayıp topu Olcay’a gönderdi. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Fabri gole izin vermedi.

72. dakikada gelişen Trabzonspor atağında Castillo sol kanattan aldığı topla ceza sahasına gelip savunmanın arkasına sarkan Yusuf’u gördü. Genç futbolcunun vuruşunda Fabri topu kornere çeldi.

79. dakikada Talisca’nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Lens, kaleci Onur’la karşı karşıya kaldı. Aşırtma vuruşunda topu yandan auta gönderdi.

80. dakikada Pereira’nın yaptığı orta Caner’e çarparak yükseldi. Ceza sahası içinde topa yükselen Rodallega’nın kafa vuruşunda Fabri’nin dokunduğu top önce direğe çarptı, ardından ağlara gitti. 2-2

90+2. dakikada Castillo’nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega rakibinden sıyrılıp şutunu çekti ancak topu üstten auta gönderdi.

KÜNYE

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Fırat Aydınus x, Serkan Ok xx, Süleyman Özay xx

Beşiktaş: Fabri xxx, Necip xx (Mustafa dk. 89 ?), Pepe xxx, Tosic xxx, Caner xxx, Medel xx (Gökhan dk. 46 xx), Tolgay xxx, Lens xxx, Talisca xxx, Babel xxx, Negredo xxx (Cenk Tosun dk. 58 xx)

Yedekler: Tolga, Mitrovic, Fatih, Orkan, Utku

Teknik Sorumlu: Şeref Çiçek

Trabzonspor: Onur xxx, Pereira xxx, Okay xx, Durica xx, Hubocan xx, Onazi xx (Yusuf dk. 69 xx), Abdülkadir xxx (Rodallega dk. 77 xxx), Kucka xxx, Sosa xxx, Olcay xxx (Castillo dk. 64 xx), Burak xx

Yedekler: Uğurcan, Mas, Bongonda, Volkan, Uğur, Bero, Mustafa

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Talisca (dk. 13), Lens (dk. 58) (Beşiktaş), Olcay (dk. 20), Rodallega (dk. 80) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Medel, Caner, Tolgay, Babel (Beşiktaş), Burak, Hubocan, Okay, Onazi (Trabzonspor)