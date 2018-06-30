Negredo kamp kadrosuna alınmadı

Beşiktaş Futbol Takımı, kamp çalışmaları yapmak üzere Slovakya'ya gitti.

Siyah-beyazlı ekip, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla başkent Bratislava'ya hareket etti. Beşiktaş kafilesi, buradan kamp çalışmaları yapacağı Samorin bölgesine geçecek. Teknik direktör Şenol Güneş'in gelecek sezon kadroda düşünmediği İspanyol oyuncu Alvaro Negredo, kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Slovakya kafilesinde şu oyuncular bulunuyor: Tolga Zengin, Fabricio Agosto Ramirez, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Matej Mitrovic, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Tolgay Arslan, Orkan Çınar, Dorukhan Toköz, Jeremain Lens, Mustafa Pektemek, Cyle Larin, Vagner Love, Erdem Seçgin, Mertcan Açıkgöz, Marlon Bülent Üçüncü, Aras Özbiliz, Oğuzhan Aydoğan.

Siyah-beyazlı ekipte Adriano Correia, Gary Medel, Oğuzhan Özyakup, Ryan Babel ve Gökhan Töre ise Slovakya'da kadroya dahil olacak.

Slovakya'da iki hazırlık maçı yapacak

Beşiktaş, Slovakya'daki kamp çalışmaları sırasında iki de hazırlık maçı yapacak. Siyah-beyazlı ekip, 7 Temmuz Cumartesi günü Macaristan 2. Lig ekiplerinden BFC Siofok ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, 8 Temmuz Pazar günü ise bir başka Macar ekibi Gyirmot ile karşılaşacak. Gyirmot maçının ardından İstanbul'a dönecek Beşiktaş, 11 Temmuz Çarşamba günü ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'ya gidecek.