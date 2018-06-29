Negredo, Love ve Lens yolcu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon öncesinde ilk flaş açıklamasını yaptı: Alvaro Negredo, 2018-19 sezonunda Beşiktaş'ta oynamayacak.

Geride bıraktığımız sezonda bir türlü bekleneni veremeyen ve 43 resmi maçta 15 gol atabilen Negredo'yla yolların ayrılması bekleniyordu. Güneş, beklentileri haklı çıkardı. Güneş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada Negredo'yla yollarını ayıracaklarını söyledi.

Basın toplantısında konuşan tecrübeli teknik adam, "Alvaro Negredo seneye bizimle olmayacak. Dün tesislere geldi. İdmana çıkmana gerek yok, dedim. Negredo’nun olmayacağını söyleyebilirim. Bir santrfor almayı planladıktan sonra, Negredo’yu tutmanın doğru olmadığını düşünüyorum.” sözlerini kullandı ve İspanyol forvet oyuncusuna kapıyı gösterdi.

Negredo'nun kötü bir futbolcu olmadığını ifade eden Güneş, "Santrfor alırsam, Negredo'yu ne yapacağım ben? Ekonomik olarak da kulübe külfet. Yedek olunca onun da motivasyonu düşer. Kötü oyuncu değil, gitsin, oynasın" dedi.

"Lens ve Love kulüp bulursa"

Geçen sezon transfer edilen ve beklentilerin altında kalan bir diğer isim Jeremain Lens'e de değinen Şenol Güneş, "Lens bizim bir oyuncumuz ama kulüp bulursa ayrılacak. Ekonomik olarak maliyetli bir oyuncu. Başkan ile konuştuğum oyunculardan biri" şeklinde konuştu.

Güneş, son olarak ayrılması beklenen diğer oyuncu Vagner Love'a değindi ve şunları söyledi: "Vagner Love çok iyi oyuncu ama tutmadı. Teklif gelirse gidecek. Adamın her tarafı futbolcu. Ona da kulüp bulursa gitmesini söyledim. Kulüp bulursa gitsin ama onun durumunu zorlamıyorum."

"Quaresma örnek futbolcu"

Quaresma'nın Türk futbolcularına örnek teşkil ettiğini de sözlerine ekleyen Güneş, "Quaresma, Türkiye'ye örnek. 36 yaşında adam bakın nasıl oynuyor. En çok eleştirdiğim adam, en çok övdüğüm adam oldu. Beni sevmese de olur ama seviyor" dedi. Sözleşmesi sona eren Atiba ile ilgili de konuşan Güneş, "Atiba ile görüşmeler sürüyor. 1 yıl daha kalacak gibi gözüküyor. Yönetimle görüşüyor" ifadelerini kullandı.

Aboubakar ve Burak Yılmaz transfer edilecek mi?

Şenol Güneş, Negredo yerine alınabilecek forvet oyuncuları ile ilgili soruları da şu şekilde cevaplandırdı: "Aboubakar çok para. Alabilseydik ilk zamanlar alırdık. Gomez de düştü artık. Santrfor arayışında sorun yaşıyoruz. O yüzden Vagner'i tutuyorum. Burak Yılmaz'ı Trabzonspor'dan almamız mümkün değil. Ekonomik durumumuz müsait değil. Biz eldeki fazlalıkları çıkartmaya çalışıyoruz."

Ersan Adem Gülüm'e olumlu yaklaştı

Beşiktaş Teknik Direktörü, siyah beyazlı takıma geri dönmesi Ersan Gülüm ile ilgili olarak da "Ersan Gülüm artık sona geldi. Sol ayaklı olduğu için alternatif olsun istedim. Hem abilik yapar. Eli ayağı da düzgün. Mitrovic'in gitme durumu var, stoper Fatih kalıyor. Elde sol stoper yok, antrenmanda bile yok" şeklinde konuştu.

Şenol Güneş, Jose Sosa'nın da gündemlerinde olmadığını belirterek basın toplantısını sonlandırdı.