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Negredo takımdan ayrı çalıştı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kamp yapan Beşiktaş, çalışmalarını sabah antrenmanıyla sürdürdü. Negredo ise takımdan ayrı çalıştı

13 Temmuz 2018 Cuma 14:00
Negredo takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında sabah antrenmanıyla sürdürdü.

Slovenya sınırında yer alan Ehrenhausen kasabasındaki Loisium Hotel Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, kondisyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptı. Siyah-beyazlılar, idmanı koşuyla tamamladı. Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile yapılan hazırlık maçında hafif sakatlık geçiren Adriano Correia antrenmana katılmazken, Alvaro Negredo ise takımdan ayrı çalıştı.

Futbolculardan Caner Erkin, Mustafa Pektemek, Gary Medel ve Tolgay Arslan da yardımcı antrenör İlhan Mansız eşliğinde takımdan ayrı koştu. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

AA

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