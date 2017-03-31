Nerede kalmıştık!

Milli maçlar nedeniyle geçen hafta ara verilen Spor Toto Süper Lig 'de heyecan, yarından itibaren kaldığı yerden devam edecek. Son 9 haftasına girilen Süper Lig'in 26. haftasında hem üst hem de alt sıraları yakından ilgilendiren müsabakalar oynanacak. Şampiyonluk yarışının yanı sıra üst sıralara tırmanarak Avrupa kupalarına gitmeye çalışan takımlar ve küme düşme hattında yer alan ekipler, 26. haftada kritik maçlara çıkacak.

Beşiktaş evinde, Medipol Başakşehir deplasmanda

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından 55 puanla lider Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni ağırlarken, en yakın takipçisi 53 puanlı Medipol Başakşehir ise deplasmanda Akhisar Belediyespor ile karşılaşacak. Medipol Başakşehir'in 2 puan önünde zirvede yer alan ve şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar, 2 Nisan Pazar günü başkent ekibini konuk edecek. Bir maçı eksik Gençlerbirliği ise ligde küme düşme hattının 12 puan üzerinde bulunuyor. Lig dördüncüsüyle arasında 12 puan fark olan kırmızı-siyahlılar, 32 puanla 10. sırada yer alıyor. Geçen hafta Aytemiz Alanyaspor'la berabere kalarak kritik 2 puan kaybeden Medipol Başakşehir, Manisa deplasmanına çıkacak. Turuncu-lacivertliler, haftanın açılış maçında yarın Akhisar Belediyespor'a konuk olacak. Küme düşme hattının hemen üstünde, 15. sırada yer alan Akhisar Belediyespor, yeni teknik direktörü Okan Buruk ile ilk maçına çıkacak. Manisa ekibi, 16. Çaykur Rizespor'un 7 puan önünde bulunuyor.

Altı sıralar, üst sıralara karşı

Süper Lig'de bu hafta, küme düşme hattından kurtulmak isteyen takımlarla, ilk 5 hedefinde olan ekiplerin mücadelesine de sahne olacak. Alt sıralardan kurtulmak isteyen Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa'yla, Çaykur Rizespor, Trabzonspor'la, Kayserispor, Antalyaspor'la, Gaziantepspor, Osmanlıspor'la, Adanaspor da Galatasaray ile karşılaşacak. Ligde küme düşme tehlikesi yaşayan Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Gaziantepspor ve Adanaspor, rakipleri karşısında kazanarak, tehlikeli bölgeden uzaklaşmak için mücadele edecek. Bu takımların rakipleri Kasımpaşa, Trabzonspor, Antalyaspor, Osmanlıspor ve Galatasaray da ilk 5 hedeflerinden kopmamak amacıyla sahaya çıkacak.

Kardemir Karabükspor "büyük" düşünüyor

Haftanın bir diğer maçında 44 puanla 4. sırada bulunan Fenerbahçe, 34 puanla 9. sırada yer alan Kardemir Karabükspor'a konuk olacak. Şampiyonluk yarışından uzak kalan ancak üst sıralardan kopmak istemeyen Fenerbahçe, Karadeniz deplasmanında 3 puan için mücadele edecek. Ligde 34 puanla rahat bir konumda bulunan Kardemir Karabükspor ise iç sahadaki başarılı performansını Fenerbahçe maçında da sürdürmek istiyor. Evindeki maçlarda Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'u mağlup eden kırmızı-mavili ekip, Fenerbahçe'yi de yenerek, "dört büyükler"e karşı aynı sezonda kazanan ekipler arasına girmeyi amaçlıyor. Süper Lig'in 59 yıllık tarihinde daha önce 1987-1988 sezonunda Malatyaspor, 2001-2002'de MKE Ankaragücü, 2006-2007'de Bursaspor, 2012-2013'te de Kasımpaşa bu başarıya ulaşmıştı. Haftanın bir başka maçında ise Atiker Konyaspor ile Bursaspor karşı karşıya gelecek. Atiker Konyaspor 35 puanla 8., Bursaspor ise 32 puanla 11. sırada yer alıyor.

Program

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa (Bahçeşehir Okulları Arena)

19.00 Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Antalyaspor-Kayserispor (Antalya)

2 Nisan Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

16.30 Osmanlıspor-Gaziantepspor (Osmanlı)

19.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Vodafone Arena)

19.00 Atiker Konyaspor-Bursaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

3 Nisan Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Adanaspor (Türk Telekom Arena)