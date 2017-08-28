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Neto Fener için geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde sona yaklaştığı iddia edilen Neto'nun yarın İstanbul'a gelmesi bekleniyor

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Neto Fener için geliyor
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Portekizli savunma oyuncusu Neto'yla anlaşmaya vardı. Başarılı savunmacı yarın İstanbul'a gelecek.  Transfer için görüşmelerine devam eden Fenerbahçe, Zenit'te forma giyen Neto'yla anlaşmaya vardı. Birkaç gün önce aynı kulüpten Giuliano'yu kadrosuna katan sarı-lacivertli ekip, Portekizli savunma oyuncusu konusunda da Rus kulübüyle anlaşmaya vardı. 500 bin Euro karşılığında bu futbolcuyu 1 yıllığına kiralayacak olan Fenerbahçe'nin, sözleşmeye 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduğu da öğrenildi. Portekizli savunma oyuncusu, sarı-lacivertli ekibe imza atmak için yarın İstanbul'a gelecek.
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