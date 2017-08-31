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Neto Fenerbahçe’ye imzayı attı

Fenerbahçe, Portekizli savunmacı Luis Neto ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık anlaşması imzalandığını duyurdu

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Neto Fenerbahçe’ye imzayı attı

Fenerbahçe, Portekizli savunmacı Luis Neto ile satın alma opsiyonlu 1 yıllık kiralık anlaşması imzalandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Zenit’te forma giyen defans oyuncusu Luis Neto ve kulübü ile yapılan görüşmeler sonucunda, futbolcunun kulübümüze transferi konusunda her konuda anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki defans oyuncusu Zenit Kulübü’nden satın alma opsiyonlu olarak 1 yıllığına kiralanmıştır. Portekizli futbolcu Luis Neto ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını ve Neto’nun Çubuklu ile büyük başarılara imza atmasını diliyoruz" denildi.

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