Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli futbolcu Luis Neto, sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümünde muayene edilen Portekizli futbolcunun, kan değerlerine de bakıldı. Luis Neto, kontrollerde çeşitli testlere de tabi tutuldu.
Neto kontrolden geçti
Luis Neto, sağlık kontrolünden geçirildi
29 Ağustos 2017 Salı 14:54
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