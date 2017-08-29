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Neto kontrolden geçti

Luis Neto, sağlık kontrolünden geçirildi

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Neto kontrolden geçti

Fenerbahçe'nin transferi için görüşmelere başladığını duyurduğu Portekizli futbolcu Luis Neto, sağlık kontrolünden geçirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ulus'taki Liv Hospital'da gerçekleştirilen kontrollerde kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz bölümünde muayene edilen Portekizli futbolcunun, kan değerlerine de bakıldı. Luis Neto, kontrollerde çeşitli testlere de tabi tutuldu.

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FutbolFenerbahçeNetoSağlık Kontrolü
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