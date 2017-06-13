"Neuer de gelse Volkan oynar"

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erse de takımda kalmasına kesin gözüyle bakılan Volkan Demirel'in menajeri Erdinç Şehit, tecrübeli kalecinin durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. beIN Sports'a konuşan Erdinç Şehit, Volkan'ın Fenerbahçe ile arasındaki bağı anlatırken, "5-6 yaşından beri tribünde olan, oradan da 15-16 yıl kadar önce saha içine geçiş yapan bir adamdan bahsediyoruz. Bu adamın, 2000'de girdiği Fenerbahçe Kulübü ile sonsuza dek bir gönül sözleşmesi vardır. Hiçbir dönemde de sözleşme görüşmelerinde parayı konuşmadan imzayı atmıştır. Fenerbahçe de ona fazlasını vermiştir zaten. Bizim Fenerbahçe ile ekonomik olarak herhangi bir pazarlığa girmemiz mümkün değildir." dedi.



"BUFFON DA GELSE, NEUER DE GELSE..."

Erdinç Şehit, 35 yaşındaki file bekçisi yerine kaleci arayışında olunmasıyla ilgili ise şöyle konuştu: "Volkan Demirel, Samandıra'da antrenmanlara çıkabildiği müddetçe Buffon da gelse, Neuer de gelse yarışa girecektir, o yarışın da galibi olacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi... Kim gelirse gelsin, hiç önemli değil. Problem yok." Şehit ayrıca Volkan Demirel'in henüz yeni sözleşmeye imza atmadığını, transfer döneminin resmi olarak başlamasıyla anlaşmanın yapılacağını ve kariyerini de Fenerbahçe'de noktalayacağını söyledi.