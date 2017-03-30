"Neymar'ı transfer etmemiz imkansız"

Basında Manchester United'ın Neymar için yeni bir transfer rekoru kıracağı iddia ediliyordu. Ancak Mourinho bu haberlerin gerçeklikten çok uzak olduğunu söyledi.



ESPN Brezilya'ya konuşan Portekizli teknik adam, "İşimde her zaman objektif ve pragmatik bir insan olmaya çalışıyorum. Neymar söylentileri çok absürt. Barcelona gibibir takım Neymar gibi bir yıldızı kaybedemez. Messi hâlâ genç bir oyuncu. Sadece 30 yaşında. Önünde daha uzun yıllar var. Ama o emekli olduktan sonra yerini Neymar dolduracaktır. Bence Neymar'ı Barcelona'nın elinden almak imkansız" şeklinde konuştu. Neymar bu sezon Barcelona forması ile çıktığı 25 maçta 14 gol kaydetti.