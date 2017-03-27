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Neymar için 200 milyon euro

Manchester United, Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Neymar için 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemeye hazırlanıyor

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Neymar için 200 milyon euro

Barcelona'da yayın yapan Sport Gazetesi'nin haberine göre İngiliz devi Manchester United, Neymar'ın 200 milyon euro'luk serbest kalma maddesini ödemek için Barcelona ile görüşmeye hazırlanıyor. Juventus'tan Pogba'ya 100 milyon euro ödeyerek hali hazırdaki transfer bedeli rekorunu kıran ManU, Neymar'ı da renklerine katarsa kırılması güç bir rekora daha imza atacak.

Manchester United'ın Neymar'a haftalık 480.000 euro önereceği ve bu rakamla birlikte Brezilyalı yıldızın Premier Lig oyuncuları içinde en çok kazanan oyuncu olacağı haberin detaylarında yer alan en önemli bilgi oldu. Bu sezon La Liga'da Barcelona formasıyla 23 maça çıkan Neymar, 8 gol 10 asistlik bir performans sergiledi.
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Manchester UnitedNeymarBarcelonaFutbol
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