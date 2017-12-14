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Nöbetçi golcü Rodallega

Trabzonspor'da Burak Yılmaz ve N'Doye'dan sonra tercih edilen Hugo Rodallega, 12 resmi maçta 11 gol kaydetti

14 Aralık 2017 Perşembe 15:14
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Nöbetçi golcü Rodallega

Trabzonspor'un forvetinde Burak Yılmaz ve Dame N'Doye'un ardından tercih edilen üçüncü futbolcu olan Hugo Rodallega, az süre bulmasına karşın gol yollarında başarılı bir grafik ortaya koydu.

Kolombiyalı oyuncu, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 12 karşılaşmada rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı. Rodallega, ligde 9 maçta 192 dakika görev alarak 4 gol atarken, kupada 3 maçta 243 dakikada 7 gol kaydetti. Golcü oyuncu, ligde Göztepe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Kasımpaşa maçlarında birer, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorum Belediyespor maçında 2, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile deplasmanda yapılan ilk maçta 3, Medical Park'ta oynanan rövanş karşılaşmasında da 2 gol kaydetti.

40 dakikada 1 gol

Rodallega, resmi maçlarda toplam 435 dakika görev alırken 40 dakikaya 1 gol sığdırma başarısı göstererek takımdaki diğer santrfor oyuncularına göre bu alanda daha iyi bir ortalama elde etti. Kolombiyalı forvet oyuncusu, 15 haftası geride kalan ligde forma giydiği 9 maçın sadece 1'inde 90 dakika mücadele etti.

Son bölüm golleri

Ligde maçların son bölümlerinde sahaya sürülen Rodallega, Gençlerbirliği maçında 9, Beşiktaş maçında 13, Kasımpaşa maçında da son 5 dakika içinde gol kaydetti. Bordo-mavili takımın forveti Gençlerbirliği maçında 84.dakikada, Beşiktaş maçında 80. dakikada, Kasımpaşa maçında da 90. dakikada takımı adına fileleri havalandırdı. Karadeniz ekibi, bu maçlarda Gençlerbirliği'ni 3-1, Kasımpaşa'yı 3-0 yenerken Beşiktaş ile 2-2 berabere kalarak 8 puan elde etti.

Tek "hat trick" yapan oyuncu

Bordo-mavililerin Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega, Ziraat Türkiye Kupası'nda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanılan ilk maçta rakip filelere 3 gol göndererek "hat trick" yaptı. Golcü oyuncu, bordo-mavili takımda böylelikle bu sezon 18 resmi maçta "tek hat trick" yapan oyuncu oldu.

AA

Son Güncelleme: 14.12.2017 15:18
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSüper LigHugo RodallegaFutbol
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