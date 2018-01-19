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Novak'tan 2,5 yıllık imza

Trabzonspor'da transfer edilen sol bek oyuncusu Filip Novak ile sözleşme imzalandı

19 Ocak 2018 Cuma 14:00
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Novak'tan 2,5 yıllık imza

Medical Park Stadı'nda gerçekleştirilen ve kulüp yönetim kurulu üyesi Okan Alemdaroğlu'nun yer aldığı törende, Filip Novak kendisini 2,5 yıllığına Trabzonspor'a renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Çek futbolcu Filip Novak, Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Uzun süren görüşmelerin ardından sonuca vardık. İki taraf için de çok hayırlı olacaktır diye umuyorum. Takımın önümüzdeki yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilmesi için elimden gelen yardımı yapmak istiyorum. Umarım hep birlikte Avrupa’da başarılar yakalarız." ifadelerini kullandı. Trabzonspor'un Türkiye'deki en iyi taraftara sahip olduğunu belirten Novak, şunları kaydetti: "Sadece bir gündür buradayım. Şehir hakkında fikrim yok ama burada uzun yıllar oynayan Celustka çok yakın arkadaşım. Şehirle ve takımla alakalı ondan çok güzel şeyler duydum. Takımın Türkiye'deki en iyi taraftara sahip olduğunu duydum. Kariyerim boyunca stoper ve birçok pozisyonda daha oynadım ama benim ana mevkim sol bek. Kendimi de ofansif bir oyuncu olarak görüyorum. İçimde hücuma yönelik bir ruh var. Dolayısıyla benim için hiç zor olamayacak."

Trabzonspor'da 77 numaralı formayı giyecek olan Novak, "Trabzonspor'dan teklif geldiğinde bunu hem menajerlerimle hem de ailemle uzun süre düşündük. Bizim için çok iyi olacağına karar verdik. Trabzonspor hem kendi liginde hem de Avrupa'da sürekli yer alan ve yer almaya çalışan, hep yukarılara oynayan bir takım." değerlendirmesinde bulundu. Konuşmalarının ardından Novak, Trabzonspor formasını giyerek, sahaya çıkıp, basın mensuplarına poz verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Filip NovakKulüp Yönetim Kurulu üyesi Okan AlemdaroğluSporTrabzonTrabzonspor
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