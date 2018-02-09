"O 5 ayda kendimde değildim"

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'de 12 Şubat Pazartesi günü Antalyaspor ile yapacakları maçı kazanarak galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulunan tecrübeli futbolcu, geçen hafta Demir Grup Sivasspor karşısında mağlup olduklarını ifade ederek, "Bu hafta Antalyaspor maçıyla hem bir galibiyet serisi yakalamak hem de taraftarlarımızla beraber şampiyonluk havasına girmek istiyoruz." dedi.

Selçuk İnan, her zaman takımın bir parçası olmaya çalıştığını vurgulayarak, "Fatih hoca ile uzun yıllardır beraberim. Çocukluğumdan beri beni tanıyor. Benden ne alacağını biliyor. Ben ona ne vereceğimi biliyorum. Çalışmalarıma devam ediyorum. Her zaman takımın yanında durmaya çalıştım. Oynamadığım sürede de böyle oldu. Şimdi bunun neticesini alıyorum. Önemli olan takımın bir parçası olmak. Hep böyle olmaya çalışmıştım. Böyle de devam edecek inşallah." diye konuştu. Tecrübeli futbolcu, sezonun ilk yarısında forma şansını az bulmasıyla ilgili bir soru üzerine, "Aslında geçmişle ilgili konuşmak çok sevdiğim bir şey değil. Daha önce de söyledim, o 5 aylık süreçte belki de kendim değildim. Bundan sonra böyle olmayacak. Takım iyi olduğunda ve arkadaşlarınızla iyi anlaştığınızda, bu herkesin performansını yukarı çıkar. Biz de bunu gayet düzgün bir şekilde gösteriyoruz. Oynamayan arkadaşlarım da çok iyi durumdalar. Ben de bundan sonra inşallah daha iyi olacağım." ifadelerini kullandı.

Takımdan ayrılan Badou Ndiaye ve sakatlığı bulunan Fernando Reges'in yokluğunu zaman zaman hissettiklerini aktaran Selçuk, "İkisi de önemli oyuncular. Bu tür oyuncuların eksikliğini zaman zaman hissedebilirsiniz. Ancak Fatih hocanın takımlarında kim oynadıysa ötekini aratmadı. Zaten bunu sağladığınızda şampiyonluk gelir. Aradığımız bazı zamanlar oldu ama inşallah bundan sonra onların yokluğunu aratmayız." şeklinde görüş belirtti. Selçuk, kulüp yönetiminde yaşanan değişikliğin takımı nasıl etkilediğine yönelik bir soruyu ise "Her ne kadar 'Biz profesyonel futbolcuyuz, etkilenmiyoruz.' desek de muhakkak ki etkileniyoruz. Çünkü kolay değil insanlara alışmak. Onların bizi tanıması, bizim onları tanımamız ve güvenmemiz bir süreç. Dolayısıyla bu değişiklikler zaman kaybı oluyor ama inşallah camia için hayırlı olur." şeklinde yanıtladı.

Gazeteciler, doğum gününü kutladı

Gazeteciler, Selçuk İnan'a açıklama yaptığı sırada sürpriz doğum günü kutlaması yaptı. Tecrübeli futbolcu, basın mensupların kendisi için getirdiği doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyerek dilekte bulundu. Selçuk İnan, 33 yaşına girdiğini belirterek, "Çok mutlu oldum. İnşallah sizinle beraber sağlıklı mutlu, huzurlu ve başarılı senelerimiz olur. İnşallah bu sene de şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.