"O para Cavcav ailesinin zekatıdır"

ANKARA (AA) - MUSA SAMUR - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, babası İlhan Cavcav'ın hayatını kaybettikten sonra kulübün kasasındaki paraları "yediğine" yönelik iddialara ilişkin, "Cavcav ailesinin Gençlerbirliği'nin parasına tenezzül etmesi mümkün değildir. Harcandığı söylenen kadar para, Cavcav ailesinin fitresidir, zekatıdır." dedi.

İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından geçen sezonun ikinci yarısından itibaren kırmızı-siyahlı kulübün başkanlığını yapan oğul Murat Cavcav, kulübün kasasında bulunan paranın "yendiği" iddiaları, teknik direktör Ümit Özat'ı aynı sezonda ikinci kez göreve getirmesine dair eleştiriler, takımın geleceği ve ara transfer döneminde izlenecek politika hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Babasının vefatından sonra kasadaki mevcut paranın kendisi tarafından harcandığı iddialarıyla ilgili Cavcav, şunları kaydetti:

"Gerçekten çok ağrıma gidiyor, üzülüyorum. Benim Gençlerbirliği Kulübünün bir lirasına tenezzül etmem mümkün değildir. O babamın tırnaklarıyla bunca yıl kazandığı paradır. Ben de o parayı en iyi şekilde devam ettirmek, artırmak istiyorum. Bizim öyle parayla pulla işimiz olmaz. Cavcav ailesinin Gençlerbirliği'nin parasına tenezzül etmesi mümkün değildir. Harcandığı söylenen kadar para Cavcav ailesinin fitresidir, zekatıdır. Aile olarak böyle bir şeye ihtiyacımız yoktur, tenezzül de etmeyiz. Çok çirkin, hak etmediğimiz saçma sapan iddialar..."

Gençlerbirliği Kulübünün hiç kimseye bir lira borcunun bulunmadığına dikkati çeken Cavcav, şöyle devam etti:

"Diğer kulüpleri görüyorsunuz, her birinin dünya kadar borcu var. Biz kendi ayaklarımızın üzerinde duruyoruz. Sezon başı futbolcular pulla alınmadı, parayla alındı. Bonservisi olan var, menajerlik ücreti olan var, kulüplerine verdiğimiz ücretler var. Sözleşmelerini uzattığımız oyuncular var. Bunlar parayla olacak şeyler. Bir kuruş borcumuz yok, paramız da Allah'a şükür var. Biz konuşulan o paralara tenezzül etmeyiz. Bunlara sadece gülüyorum, başka da bir şey demiyorum. Gençlerbirliği Kulübü olarak iyi durumdayız. Kimseye borcumuz da ihtiyacımız da yok."

- "Üç takım düşüyor, üç takım çıkıyor"

Murat Cavcav, kulübün onursal başkanı babası İlhan Cavcav'ın isminin verildiği sezonda Gençlerbirliği'nin ligden düşme ihtimalinin konuşulmasını "Biz bunlara kulağımızı tıkıyoruz. Her kulüp düşebilir, çıkabilir. Üç takım düşüyor, üç takım çıkıyor. 'Gençlerbirliği düşerse...' lafını Allah korusun, ağzıma dahi almak istemiyorum." diyerek yorumladı.

Kırmızı-siyahlı takımın sezonun ikinci yarısında daha iyi olacağını dile getiren Cavcav, şunları söyledi:

"Oyuncularımın kalitesinden, kariyerlerinden şüphe duymuyorum. Hocamız da yanımızda, oyuncularına inanıyor. Evet, bulunduğumuz yerin iyi olduğu söylenemez. Oyuncularım, teknik kadrom, yönetim kurulum, hepsi özveriyle çalışıyor. Daha iyi bir Gençlerbirliği için elimizden geleni yapıyoruz. Futbolcularımızın bunları başarabilecek kapasitede, yetenekte olduğunu biliyorum. Hepsi de iyi, kaliteli oyuncular. Sezonun ikinci devresinde daha iyi bir Gençlerbirliği seyredeceğimizi umut ediyorum."

- "Hocamızı gönderdik ama hata yaptık"

Murat Cavcav, bu sezon ikinci kez göreve getirdikleri teknik direktör Ümit Özat'ı 3. haftanın ardından göndermelerinin hata olduğunu dile getirdi.

"Ümit Özat'ın Gençlerbirlikli olduğuna adım Murat kadar eminim." diyen Cavcav, "Gençlerbirliği altyapısından yetişmiş, 9 yaşında burada futbola başlamış, uzun yıllar oynamış, daha sonra Fenerbahçe'ye gitmiş, milli takıma kadar yükselmiş. Ümit Özat gerçekten düzgün karakterli, hocalığına da son derece inandığım biri ve Gençlerbirlikli olduğu kesin." şeklinde görüş belirtti.

Genç teknik adamla yolların ayrıldığı dönemde tepkiler olduğunu hatırlatan Cavcav, şunları kaydetti:

"Gençlerbirliği, Türkiye'nin en fazla hoca değiştiren kulübü ama ben bu yöntemin doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence başarı için bir hocayla uzun süre çalışılmalı. İlk zamanlar değişiklik yapma gereğini hissettik. Hocamızı gönderdik ama hata yaptık. Ümit hoca sevdiğim bir kişilik, sevdiğim bir karakter, futbolculuğuna da inanıyordum, hocalığına da güveniyorum. Rahmetli babamın zamanından beri kardeş gibiyiz."

Sezon öncesi transferleri Ümit Özat ile yaptıklarını, alınan oyuncuların da kaliteli ve kariyerli olduklarını dile getiren Cavcav, "Her hoca farklı düşünebilir. Transferleri Ümit hoca ile yaptığımıza göre oyuncuların güvenini yeniden sağlaması, tazelemesi için tekrar gelmesinin doğru olacağını düşündüm. İyi de yapmışız. Maç başkadır, idman başka. Transferler uzun süre oynamadı, Ümit hoca geldikten sonra devreye girdiler. Takıma fayda sağlayacaklarını da hep beraber gördük." diye konuştu.

- "Bizi yıpratmasınlar"

Murat Cavcav, yeniden göreve getirdikleri Ümit Özat ile ağabey kardeş gibi bir konuşma yaptıklarını aktararak, "Hocamızın bilerek yanlış yaptığını kesinlikle düşünmüyorum. Ümit hoca düzgün kişilikli, karakterli biridir. Her şeyi kulüp içindir, hatta kulüpte yatıp kalkıyor. Bu kadar Gençlerbirliği'ni sever." değerlendirmesinde bulundu.

"Bizi yıpratmasınlar. Gençlerbirliği, köklü bir camia, Cumhuriyetimiz ile yaşıt bir kulüp." ifadesini kullanan Cavcav, şunları söyledi:

"Eleştirilerin haklı olduğunu düşünmüyorum. Her şeyden önce İlhan Cavcav Sezonu. Takımlarda başarılı, başarısız dönemler olabilir. Tamam 14 puanla bitirdik, iç açıcı bir durum değil ama ikinci yarı üst sıralara çıkabilecek kapasitede bir kadromuz var. Her şeyimiz mevcut. Protestolardan futbolcular etkileniyor. Bunu mantık dışı buluyorum. Tribüne gelen seyircilerimizin, taraftarlarımızın köstek olmak yerine takımı desteklemelerini bekliyorum. İlk dönem başarısız olmuş olabiliriz ama ikinci dönem böyle olacak diye bir kaide yok."

- Ara transfer dönemi

Cavcav, ara transfer döneminde yurt içinden iyi futbolcu almanın mümkün olmadığını vurgulayarak, "Hiçbir takım iyi futbolcusunu devre arasında vermez. İyi oyuncu alabilmek için yurt dışına bakmak gerekiyor." diye konuştu.

Yapılacak transferin kadrodaki futbolculardan daha kaliteli olması gerektiğini dile getiren Murat Cavcav, "Görüştüğümüz 1-2 oyuncu var. Anlaşabilirsek transferi yaparız, olmazsa da mevcut kadromuzla yolumuza devam edeceğiz. Transfer yapmak için oyuncu almam." ifadelerini kullandı.