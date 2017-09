Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'la oynadıkları maçtaki hakem kararlarıyla ilgili, "Cüneyt Çakır gibi bir hakem o penaltıyı nasıl verdi, hayretler içinde kaldım." dedi.



Çalımbay, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısı nda, Beşiktaş karşılaşmasının ilk 15 dakikasında iyi oynamadıklarını, ikinci yarı ise çok iyi oynayarak pozisyonlar bulduklarını söyledi. Ligin ilk hafta maçlarının her zaman zor geçtiğini ifade eden Çalımbay, kadrosu oturmuş, yeni transferler yapmış bir Beşiktaş'a karşı oynadıklarını belirtti. Rıza Çalımbay, ceza nedeniyle Beşiktaş seyircisinin olmamasının avantaj gibi gözükmesine karşın maçın atmosferi açısından dezavantaj olduğunu ifade etti. Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır'ın çok büyük hata yaptığını savunan Çalımbay, "Cüneyt Çakır gibi bir hakem o penaltıyı nasıl verdi, hayretler içinde kaldım. Bu üzücü bir olay. Bana göre çok büyük bir hata. Böyle maçlarda daha dikkatli olunması gerekiyor. Hatayı affetmemiz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

"VAR için devre arası bile geç"

Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasının Beşiktaş maçında devreye girmesi durumunda yedikleri ikinci golün olmayacağını, VAR sayesinde hatanın görüleceğini savunan Çalımbay, sadece kendi müsabakalarında değil, diğer takımların karşılaşmalarında da inanılmaz yanlışlıklar olduğunu öne sürdü. Beşiktaş maçında oyuncusuna tekme atıldığını, hakemin ise es geçtiğini belirten Çalımbay, "VAR sezon başında başlasaydı şu anda bambaşka şeyler olabilirdi. Hakemler basit hatalar yapıyor, yapılmaması lazım. VAR uygulamasının bir an önce gelmesi lazım. Devre arası bile geç. Devre arasına kadar birçok takımın canı yanacak." diye konuştu.

"Akhisar Belediyespor maçını mutlaka kazanmamız gerekiyor"

Akhisar Belediyespor maçına hazırlanırken Sandro Raniere Cordeiro, Boza Jean Armel Drole, Jeremy Menez ve Deniz Kadah'ın sakatlıklarının büyük bir dezavantaj olduğunu vurgulayan Rıza Çalımbay, kendi sahalarında oynayacakları sezonun ilk müsabakasını kazanmak istediklerini söyledi. Deneyimli teknik adam, bütün eksiklere rağmen Akhisar Belediyespor maçını mutlaka kazanmaları gerektiğini dile getirdi. Taraftarın Akhisar Belediyespor maçında büyük bir coşkuyla yanlarında olması gerektiğini aktaran Çalımbay, müsabakanın göründüğü kadar kolay geçmeyeceğini ifade etti. Çalımbay, geçen sezon olduğu gibi ligi üst sıralarda bitirebilmek için ne gerekiyorsa yapacaklarını bildirdi.

"Beşiktaş ile Antalyaspor arasında böyle şeylerin olmaması gerekiyor"

Çalımbay, Samuel Eto'o'nun transferi nedeniyle yaşanan gerginlikten dolayı Beşiktaş maçından sonra her iki kulüp yöneticilerinin birbirleri hakkındaki açıklamalarıyla ilgili soru üzerine de şunları kaydetti: "Burada göreve geldiğimden beri Eto'o'nun olaylarıyla uğraşıyorum. Beşiktaş ile Antalyaspor arasında böyle şeylerin olmaması gerekiyor. Her iki kulüpte çok değerli. Yıllarca Beşiktaş kulübünde futbol oynadım. Hayatım orada geçti. Çok iyi tanıdığım bir camia. Antalyaspor da iyi bir camia. Böyle ufak tefek şeyler olabilir. Bir an önce çözüleceğini, ilişkilerin daha iyi duruma geleceğine inanıyorum." Rıza Çalımbay, Josue'nin Antalyaspor'a transfer olacağıyla ilgili haberlere ilişkin, "Bizim öyle bir düşüncemiz yok, ancak yönetimden istediğim iki tane transfer var. İnşallah onları gerçekleştirmeye çalışacağız. Olursa hiçbir sıkıntımız kalmayacak." diyerek sözlerini tamamladı.