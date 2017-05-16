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"O potansiyeli Türk takımlarında görmüyorum"

Galatasaray efsanelerinden Gheorghe Hagi, son günlerde ülkesi Romanya'da gündemin ana maddesi oldu

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"O potansiyeli Türk takımlarında görmüyorum"

Kendi kurduğu FC Viitorul Constana kulübünü kısa sürede lig şampiyonluğuna taşıyan Hagi, yaşadığı başarılar ve Türk futboluyla ilgili deneyimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. 

BeIN Sports'un sorularını yanıtlayan Rumen efsane, yaşadığı şampiyonluktan ötürü son derece mutlu olduğunu belirtirken, "7 yıl önce başladığım projenin meyvelerini aldım. Şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Hedefim, yetenekli gençler yetiştirmek. Takımımın bütçesi, Türkiye'de en fazla para alan oyuncuların maaşlarından bile düşük!" şekline konuştu. Galatasaray'ın 2000 senesinde elde ettiği UEFA Kupası zaferinin mimarlarından biri olan Hagi, Türkiye ve sarı-kırmızılı kulüple ilgili düşüncelerini de paylaşırken, "O başarıyı tekrarlama potansiyelini şimdi de Türk futbolunda görüyorum ama şu unutulmamalı: 2000'de UEFA Kupası'nı kazandığımız kadroda sadece 4 yabancı vardı. O kadrodaki yerli ve genç oyuncular, kendilerini geliştirmeyi başardı." dedi.
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FC Viitorul ConstanaRomanyaGheorghe HagiGalatasarayFutbol
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