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O takımla anlaştı imzaya yanaşmıyor

Galatasaray'daki sözleşmesi gelecek sezon sonu bitecek olan Bruma'nın bu yaz Tottenham'a transfer olacağı iddia edildi.

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O takımla anlaştı imzaya yanaşmıyor

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan Bruma ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

ESPN'de yer alan habere göre Tottenham, Ocak ayından bu yana ilgi duyduğu Bruma için yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalacak. İddiaya göre Bruma'ya yakın olduğu söylenen bir kaynak, Portekizli yıldızın yeni sözleşme yapmaya sıcak bakmadığı için Tottenham'ın yapacağı teklifin Galatasaray tarafından kabul edileceğini öne sürdü. 22 yaşındaki Bruma, Sporting'den 11 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olmuştu.
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