Oğuz Çetin iddialı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor 'un teknik direktörü Oğuz Çetin , içinde bulundukları sıkıntılı süreci kısa zamanda atlatıp camiaya rahat bir nefes aldıracaklarını söyledi.

Çetin, yaptığı açıklamada, iyi bir ekip olduklarını ancak alınan kötü sonuçlar nedeniyle takımdaki moral ve motivasyonun düştüğünü dile getirdi. Geldiği günden bu yana takıma yeni bir ruh kazandırma çabasında olduklarını anlatan Çetin, "Hafta sonu Samsunspor ile yaptığımız maç hakikaten zorlu bir maçtı. Son haftalarda toparlanan bir ekiple moral ve motivasyonu düşük olan bir ekibin karşılaşması gerçekleşti. Ligin alt sıralarını da yakından ilgilendiren bu maçta alınan her puanın çok değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu. Her geçen hafta daha iyi olacaklarını belirten Çetin, "Oyuncularıma güveniyorum. Bu sıkıntılı süreci kısa zamanda atlatıp, camiamıza rahat bir nefes aldıracağız. Bulunduğumuz konum, takımımızın hak ettiği yer değil. İnşallah en kısa sürede kulübü yeniden ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.Büyükşehir Gaziantepspor, ligin 24. haftasında deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak teknik direktör Çetin yönetiminde çıktığı 3. maçta ilk puanını aldı.