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"Oğuzhan'a güvenimiz tam"

Beşiktaş, bugün medyada Oğuzhan'ın kaptanlığı elinden alınacak şeklinde çıkan haberleri yalanladı

09 Şubat 2017 Perşembe 17:16
"Oğuzhan'a güvenimiz tam"

Beşiktaş Kulübü, Oğuzhan Özyakup'un futbol takımı kaptanlığı konusundaki tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, isim verilmeden bazı yöneticilere atfen, Oğuzhan Özyakup'un kaptanlığı kaldıramadığı yönünde medyaya yansıyan haberler olduğu belirtilerek, "Yönetim kurulu üyelerimizin sohbetlerde bu ifadelerde bulunduğu iddiası asılsızdır ve yapılan haberler gerçekleri yansıtmamaktadır." denildi. Açıklamada, Oğuzhan Özyakup'a duyulan güvene vurgu yapılırken, "Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlediğimiz süreçte, yönetimimiz ve taraftarımızın her zaman güvendiği kaptanımız Oğuzhan Özyakup ile ilgili çıkan haberlere camiamızın itibar etmemesini önemle rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme: 09.02.2017 17:19
Anahtar Kelimeler:
SÜPERLİGSpor Toto Süper LigOğuzhan ÖzyakupKaptanlıkFutbolBeşiktaş
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