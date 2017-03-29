Oğuzhan'a İtalyan devi talip

Beşiktaş forması giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuzhan Özyakup'un Roma'nın transfer gündeminde olduğu ileri sürüldü.
İtalyan basınında yer alan habere göre; gelecek sezondan itibaren Roma'da sportif direktörlük yapmaya başlayacak olan Monchi, Beşiktaş 'ın başarılı orta saha oyuncusu Oğuzhan'ı takip ediyor. Sevilla'da geçirdiği başarılı yılların ardından Roma ile 3 yıllık anlaşmaya varan "Transfer sihirbazı" Monchi'nin listesine giren ilk ismin Oğuzhan olduğu vurgulandı. Oğuzhan'ın piyasa değerinin 13-14 milyon euro civarında olduğu kaydedildi.