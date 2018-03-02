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Okan Buruk Kadıköy'de yok

Tahkim Kurulu, PFDK tarafından Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Burak'a verilen 1 maç men cezasını onayladı

02 Mart 2018 Cuma 16:27
Okan Buruk Kadıköy'de yok

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Burak'a verilen 1 maç men cezasını onayladı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle PFDK'nın Okan Buruk'a verdiği 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası kurul tarafından onandı. Okan Buruk, Spor Toto Süper Lig'de 4 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynanacak maçta takımının başında yer alamayacak.

Kurul ayrıca, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcusu Uğur Arslan Kuru'ya verilen 3 maç men cezasının da onandığını duyurdu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FutbolOkan BurukSpor Toto Süper LigSÜPERLİGTeleset Mobilya AkhisarsporUğur Arslan Kuru
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