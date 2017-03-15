Okan Buruk umut aşıladı

TFF 1. Lig'de 19 Mart Pazar günü Eskişehirspor'a konuk olacak Göztepe'nin teknik direktörü Okan Buruk, "Oyuncularıma yüzde 100 inanıyorum. Bu hafta onlar için yeniden ayağa kalkma maçı olacak." dedi.

Buruk, futbolcular Adis Jahovic ve Benjamin Fuchs ile Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, iki takımın da çıkış arayacağı maçta rakipleriyle güzel bir ortamda mücadele edeceklerini söyledi. Taraftarlarının kendilerine ayrılan bölümdeki biletleri tükettiğini hatırlatan Buruk, şöyle konuştu: "Çıkıp mücadele edeceğiz, kazanarak dönmek istiyoruz. İnancımızı hiçbir şekilde kaybetmedik, kaybetmeyeceğiz. Oyuncularıma yüzde 100 inanıyorum. Bu hafta onlar için yeniden ayağa kalkma maçı olacak. Oyun ve skor olarak bunun mesajını vermeleri gerekiyor. Ligin bitimine 10 hafta var, ilk yarıda da geriye düştüğümüz zamanlar olmuştu ama devreye lider girmiştik. Biz 10 hafta sonunda Süper Lig hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bu inancımızdan hiçbir şey kaybetmedik. Takımlar birbirine çok yakın gidiyor, önemli olan ligin sonunda ilk 2'de yer almak." Müsabakalarda adalet istediklerini belirten Buruk, "Hakem atamalarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Elazığ'da da kaybettik ama hiçbirimizin sesi çıkmadı. Hakem mükemmel maç yönetti. Bu ligde adalet olması gerekiyor. Adaletin kaybolduğunu gördüğümüz anda kafamızda soru işaretleri oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Jahovic: "Göztepe'ye odaklanmış durumdayım"

Göztepe'nin golcü oyuncusu Jahovic, Eskişehirspor'un da zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, rakipleri karşısında istedikleri oyunu sergileyip takım üzerindeki baskıyı atmaya çalışacaklarını söyledi. Kendisi hakkında çıkan transfer haberiyle ilgili de Jahovic, "Bazı Süper Lig takımları benimle ilgileniyor olabilir ama benim bir bilgim yok. Bu menajerimin işi. Ben tamamen Göztepe'ye odaklanmış durumdayım. Burada bir hedefimiz var ve bu yolda ilerliyoruz, başka bir konuyla ilgilenmiyorum. Göztepe'den başka bir şey düşünmüyorum." diye konuştu.



Fuchs ise sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istediklerini belirterek, "Kim oynuyor, kim oynamıyor önemli değil. Önemli olan Göztepe’nin başarısı. Biz bir takım olarak yola çıktık. Kendi performansımla ilgili daha iyisini yapabilirim. Önümüzdeki haftalarda bunu göstereceğim." değerlendirmesinde bulundu.