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Okay, Avrupa'ya gitmek istiyor

Trabzonsporlu futbolcu Okay, "Gelecek sezonla ilgili şu an net bir şey yok. Benim yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla görüşüyorum" dedi

04 Haziran 2018 Pazartesi 12:55
Okay, Avrupa'ya gitmek istiyor

Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin olarak, "Gelecek sezonla ilgili şu an net bir şey yok. Benim yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla görüşüyorum." ifadelerini kullandı.

Okay Yokuşlu, kulübün dergisinde yer alan röportajında hedefleri, geleceği ve takımın performansıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Avrupa kupalarına katılma hedefini son haftalarda kaçırdıklarını ifade eden Okay, "Takımın kalitesi ve takımdaşlık bence çok iyi ama bu sezon gerek ilk gerekse de ikinci yarıda kazanmamız gereken çok kolay maçları kaybettik. Son dakikalarda talihsiz goller yedik. Bunları yaşayınca da zirveden uzak kaldık. Bu sezonun özeti olarak kritik anlarda yaptığımız hatalar sonucu kaybettiğimiz maçları gösterebilirim." şeklinde görüş belirtti.

"Bazı şeyler değişecektir"

Tamamlanan sezonda, yaptıkları kritik hataları açıklamakta zorlandıklarını aktaran Okay, şöyle devam etti: "Trabzonspor'a yakışmayan, değişik bir durumdu. Bunu yaşamamamız gerekiyordu. Tecrübeli ve ligi bilen oyuncularımız da var. Buna rağmen oldu. Olmaması gerekirdi. Bence bu sezonki kadro çok iyi oyunculardan kuruluydu. Diğer takımlarla kıyaslama yaptığımızda kadro kalitesi anlamında çok iyi durumdaydık. Çok daha farklı olabilirdi. Şimdi yeni yönetimimiz var. Onlarla birlikte bazı şeyler değişecektir, bir planlama yapılacaktır. Eksiklikler giderilecektir ve umarım her şey daha iyi olacaktır."

"En iyi performansım bu sezondu"

Bu sezon en iyi sezonlarından birini gösterdiğini vurgulayan Okay, "Trabzonspor'a geldiğimden beri maç sayısı anlamında iyi bir grafik çizdiğimi düşünüyorum. Kendime göre her sezon daha iyiydim. En iyisi de bu sezon oldu. Oynadıkça özgüvenim arttı. Yapım gereği yaptığım hatalardan tecrübe kazanabiliyorum ve o hatayı tekrar yapmamaya çalışıyorum. Her zaman kendimi geliştirme yönünde adımlar atmayı istiyorum. Tüm bunlar performansımın artmasına sebep oldu." yorumunu yaptı.

Okay Yokuşlu, orta sahada kendisini daha rahat hissettiğini de anlatarak, şunları kaydetti: "Futbolda gol atmak, asist yapmak ve iyi oynamak çok önemli. Bunların yanı sıra bir kriter daha var. O da istikrar. Üç sezonda 100 maç oynamak çok güzel. Yeni Malatyaspor maçına çıkarken bu heyecanı yaşadım. İnşallah nice 100 maçlar oynamak nasip olur. Bugüne kadar tüm başarıları orta sahada oynayarak elde ettim. O bölgede oynamaktan daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Tabii ki bir futbolcu için yan mevkiler de çok önemlidir. Bu nedenle savunmada oynamam söylendiğinde hiç itiraz etmedim. Hocalarımın kararına hep saygı duydum. Başka mevki de olsa sahaya çıktığımda elimden geleni yaparım."

"Yurt dışında oynama hayalim var"

Okay, takımda kalıp kalmayacağına yönelik ise şu ifadeleri kullandı: "Milli takımda oynayacağımız maçları iyi bir şekilde geçirmek ve sezonu tamamlamak istiyorum. Gelecek sezonla ilgili şu an net bir şey yok. Benim yurt dışında oynamak gibi bir hayalim var. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla görüşüyorum. Trabzonspor'da çok güzel günler geçirdim. Milli takıma buradan gittim. Birçok deneyimi burada kazandım. Ancak zamanın ne getireceğini bilemiyorum, bekleyip göreceğiz. Benim için iyi olacağını düşünerek Trabzonspor'a geldim ve her geçen gün ne kadar doğru bir karar verdiğimi anladım. Bir futbolcunun fiziki yeterliliğinin yanı sıra mental gücü de çok önemli. Dışarıdaki tepkiler kişiyi çok etkiliyor. Burada her şey pozitif. Her futbolcunun iyi oynadığı zaman adının transferle anılması normal. Şartları hep genel olarak değerlendirme düşüncesindeyim. Bunların çıkması doğal. Bazı transfer iddiaları gerçekten asılsız. Hiç alakası olmayan haberler çıkıyor. Zamanın neler getireceğini göreceğiz."

"Lucescu beni seviyor"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun kendisini çok sevdiğini de anlatan Okay, "Lucescu, sağ olsun beni çok seviyor. Ara sıra iletişimimiz oluyor. Bana çok güvendiğini söylüyor. Fatih hoca da bana şans verdi. Çok önemli maçlara çıktım, ilk maçım ve deneyimim onun sayesinde oldu. Şimdi bir yapılanma söz konusu. Önümüzdeki resmi maçlarda bu jenerasyonla iyi şeyler başarabileceğimizi umuyorum çünkü gerçekten çok iyi futbolcular var. Umarım şans da yanımızda olur." değerlendirmesinde bulundu.

Okay Yokuşlu, Dünya Kupası'nda ülke olarak olmamalarının üzüntü verici olduğunu ancak takım arkadaşı Ogenyi Onazi'den dolayı Nijerya'nın kupayı almasını temenni ettiğini, Almanya'nın ise Dünya kupasının favori takımı olduğu sözlerine ekledi.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2018 13:04
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporSpor Toto Süper LigOkay YokuşluFutbol
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